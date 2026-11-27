El Cuerpo de Bomberos atendió la tarde de este viernes 27 de noviembre un incendio en una agencia del Banco Popular, ubicada en el centro comercial Plaza San Francisco, en San Francisco de Dos Ríos, San José.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos, la emergencia fue registrada a las 3:50 p. m. en un establecimiento comercial de tipo bancario, situado 200 metros al este de la gasolinera Delta.

El incidente fue clasificado como un fuego en un local comercial de 175 metros cuadrados. El registro de Bomberos señala daños en un área de 20 centímetros cuadrados.

El incidente está controlado, según Bomberos.

Para atender la emergencia, fueron despachadas tres unidades: M-133, M-26 y M-05. Las tres aparecen en el reporte con estado de retiradas.

La información disponible no detalla las causas del incendio ni reporta personas afectadas.

La Nación consultó al Banco Popular, sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.