IMN pronostica un jueves con aguaceros: ¿cuáles zonas tendrán lluvias?

Lluvias fuertes y aguaceros se presentarán durante la tarde de este jueves 5 de noviembre en las montañas del Caribe y en la zona norte del país, informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).
Las precipitaciones se concentrarán en la zona norte, en las montañas del Caribe Norte y del Caribe Sur, así como en las cercanías de la provincia de Cartago y el cantón de Turrialba.
En estas zonas, las estimaciones señalan acumulados entre 20 mm y 40 mm en periodos de seis horas, con posibilidades de montos máximos localizados de 50 mm a 60 mm.
El origen del temporal obedece a la posición de la Zona de Convergencia Intertropical, factor que se suma al calentamiento matutino y al ingreso de humedad hacia el territorio nacional.
En el resto del país, las precipitaciones se manifestarán de forma aislada a dispersa, con registros puntuales de lluvia que variarán entre 10 mm y 35 mm.
El IMN advirtió de que los suelos en el Pacífico mantienen porcentajes de saturación de 80% a 90%, condición que eleva la vulnerabilidad a deslizamientos e inundaciones.
Asimismo, el instituto emitió recomendaciones de precaución por saturación de quebradas y alcantarillado en áreas urbanas, además de prevención ante tormentas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar de forma aislada hasta 80 km/h.