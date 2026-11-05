AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Sucesos

IMN pronostica un jueves con aguaceros: ¿cuáles zonas tendrán lluvias?

Condiciones atmosféricas propiciarán fuertes lluvias durante este jueves en territorio nacional

Fuerte aguacero en Tibás
Autoridades meteorológicas prevén aguaceros en diversas regiones durante la tarde de este jueves. Rafael Pacheco Granados
Marianela Arias Vilchez

Lluvias fuertes y aguaceros se presentarán durante la tarde de este jueves 5 de noviembre en las montañas del Caribe y en la zona norte del país, informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Las precipitaciones se concentrarán en la zona norte, en las montañas del Caribe Norte y del Caribe Sur, así como en las cercanías de la provincia de Cartago y el cantón de Turrialba.

26/08/2024 Tibás. Lluvia vespertina. Un fuerte pero pasajero aguacero cayó esta tarde. Foto: Rafael Pacheco Granados
Condiciones atmosféricas generarán fuertes aguaceros con este jueves en las montañas del Caribe y en la zona norte. (Rafael Pacheco Granados)