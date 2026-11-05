IMN pronostica un jueves con aguaceros: ¿cuáles zonas tendrán lluvias?

Lluvias fuertes y aguaceros se presentarán durante la tarde de este jueves 5 de noviembre en las montañas del Caribe y en la zona norte del país, informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Las precipitaciones se concentrarán en la zona norte, en las montañas del Caribe Norte y del Caribe Sur, así como en las cercanías de la provincia de Cartago y el cantón de Turrialba.

Condiciones atmosféricas generarán fuertes aguaceros con este jueves en las montañas del Caribe y en la zona norte. (Rafael Pacheco Granados)

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