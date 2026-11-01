IMN pronostica un domingo con lluvias en varias regiones del país y fuertes vientos de hasta 85 km/h

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica para este domingo 1.° de noviembre un aumento de la nubosidad y las lluvias en varias regiones del país. Las precipitaciones se concentrarán durante la mañana en el Caribe y la zona norte, mientras que por la tarde se esperan aguaceros fuertes con tormenta eléctrica en el Pacífico sur.
El incremento de la humedad favorecerá estas condiciones. Las lluvias también podrían extenderse hacia las montañas y el este del Valle Central, según el pronóstico de la institución.
En el Valle Central, la madrugada transcurrirá con nubosidad parcial y ráfagas ocasionales. Durante la mañana se prevén lloviznas en las montañas y el este de la región, acompañadas de viento. Por la tarde aumentará la cobertura nubosa y se esperan lluvias en sectores montañosos. En la noche podrían presentarse lloviznas. San José tendrá una temperatura mínima de 18,6 °C y una máxima de 25,8 °C.
Para el Pacífico norte, el IMN anticipa una madrugada con pocas nubes y condiciones ventosas. En la mañana aumentará parcialmente la nubosidad y continuarán las ráfagas. Tanto en la tarde como en la noche predominarán los cielos parcialmente nublados. Liberia registrará una mínima de 22,1 °C y una máxima de 34,9 °C.
En el Pacífico central, las primeras horas del domingo presentarán nubosidad parcial, condición que continuará durante la mañana. Sin embargo, por la tarde se pronostican aguaceros y lluvias, mientras que durante la noche podrían persistir los aguaceros. Quepos tendrá una temperatura mínima de 22,2 °C y una máxima de 31,9 °C.
Las condiciones más lluviosas de la tarde se esperan en el Pacífico sur. Después de una madrugada y una mañana parcialmente nubladas, el cielo estará nublado y se presentarán aguaceros y lluvias con tormenta eléctrica. Estas condiciones continuarán durante la noche, incluso en sectores costeros. Golfito registrará una mínima de 23 °C y una máxima de 31 °C.
En el Caribe norte, las lluvias estarán presentes desde la madrugada y continuarán durante la mañana, bajo condiciones de cielo parcial a nublado. Para la tarde se espera nubosidad variable, mientras que en la noche volverán a pronosticarse precipitaciones. Guápiles tendrá una temperatura mínima de 22,2 °C y una máxima de 27,8 °C.
Por su parte, el Caribe Sur tendrá un panorama similar, con lluvias durante la madrugada y la mañana. En horas de la tarde se prevén condiciones de cielo parcial a nublado y, posteriormente, las precipitaciones regresarán durante la noche. Limón registrará una mínima de 22,6 °C y una máxima de 29,7 °C.
Finalmente, en la zona norte, las precipitaciones se presentarán durante la madrugada y la mañana. Por la tarde se espera cielo parcial a nublado, mientras que en la noche se pronostica nuevamente la presencia de lluvias. Ciudad Quesada tendrá una temperatura mínima de 17,8 °C y una máxima de 26 °C.
De acuerdo con el IMN, el aumento de la humedad también favorecerá lluvias ocasionales en el Valle Central y las montañas del país. Las ráfagas de viento serán otro elemento destacado del pronóstico, principalmente en Guanacaste y sectores montañosos.
Efemérides
Para este domingo 1.° de noviembre, el IMN prevé la salida del Sol a las 5:26 a. m. y su puesta a las 5:13 p. m.
La Luna saldrá a las 11:49 p. m. y se pondrá a las 11:49 a. m. La fase lunar corresponderá al cuarto menguante.