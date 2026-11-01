IMN pronostica un domingo con lluvias en varias regiones del país y fuertes vientos de hasta 85 km/h

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica para este domingo 1.° de noviembre un aumento de la nubosidad y las lluvias en varias regiones del país. Las precipitaciones se concentrarán durante la mañana en el Caribe y la zona norte, mientras que por la tarde se esperan aguaceros fuertes con tormenta eléctrica en el Pacífico sur.

El incremento de la humedad favorecerá estas condiciones. Las lluvias también podrían extenderse hacia las montañas y el este del Valle Central, según el pronóstico de la institución.

Además, los vientos alisios se mantendrán entre moderados y fuertes. En el Valle Central y el Pacífico norte se estiman ráfagas de entre 30 km/h y 60 km/h, mientras que en las montañas y el norte de Guanacaste podrían alcanzar velocidades de entre 60 km/h y 85 km/h.

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