Un ataque armado ocurrido en San Ramón de Alajuela que dejó cuatro personas fallecidas, entre ellas un bebé de siete meses, terminó con una condena de 115 años de prisión contra un hombre de apellidos Valverde Coto.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Penal de San Ramón, tras acreditarse su responsabilidad en cuatro delitos de homicidio calificado y una tentativa de homicidio. Sin embargo, la pena se ajustó a 50 años, el máximo permitido por la legislación costarricense.

Los hechos ocurrieron el 7 de marzo de 2025, en la localidad de Los Jardines, cuando el condenado llegó al sitio y disparó contra cinco personas, según informó el Ministerio Público.

Producto del ataque, Sayth Casanova Oviedo y Yoselin Quesada Anchía fallecieron en el lugar.

Las otras tres víctimas, identificadas como Keyna Guevara Anchía, Irma Badilla Sánchez y un bebé de siete meses, fueron trasladadas de emergencia a un centro médico.

Pese a la atención recibida, Guevara Anchía y el menor de edad murieron posteriormente, mientras que Badilla Sánchez sobrevivió con lesiones graves.

El Ministerio Público informó este miércoles que Valverde Coto permanecerá seis meses en prisión preventiva, mientras la sentencia queda en firme.