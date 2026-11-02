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Sucesos

Hombre muere tras derrumbe en pozo en Liberia; otros dos fueron trasladados de urgencia

La Cruz Roja Costarricense confirmó que la víctima permanece dentro del pozo. Los equipos de rescate continúan con las labores de extracción

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Un derrumbe en un pozo artesanal movilizó a la Cruz Roja en Liberia. Dos hombres fueron trasladados de urgencia y otro permanece atrapado. cruz roja
Silvia Ureña Corrales

Una emergencia ocurrida en un pozo en Liberia, Guanacaste, dejó un hombre fallecido y otros dos trasladados de urgencia al hospital. El incidente se registró este lunes 2 de noviembre, en el sector de Rodeíto.

La Cruz Roja Costarricense recibió el reporte a las 11:35 a. m., luego de que un deslizamiento de tierra dejara atrapado a un hombre adulto que realizaba trabajos dentro del pozo.

Posteriormente, la Cruz Roja confirmó que el hombre atrapado fue localizado sin vida dentro del pozo artesanal.