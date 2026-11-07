Hombre cae desde antena de telecomunicaciones en Heredia y queda sobre el techo de una estructura

Un hombre adulto cayó desde una torre de telecomunicaciones y quedó sobre el techo de una estructura, a unos ocho metros de altura, en Barreal de Ulloa, Heredia.

La emergencia fue reportada pasadas las 10 a. m. de este sábado, en un punto ubicado 100 metros al sur de la terminal de buses La 400.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, el hombre cayó desde la torre y quedó sobre el techo de una edificación.

Según la Cruz Roja, al momento del reporte, el hombre estaba siendo estabilizado. La víctima estaba consciente, alerta y orientado, aunque todavía sobre el techo.

Hombre cae desde torre de telecomunicaciones en Heredia

Para atender la emergencia, la Benemérita movilizó dos vehículos operativos, una unidad de rescate y un vehículo de soporte básico.

Por su parte, Bomberos desplazó personal de las estaciones de Heredia y Metropolitana Norte para atender el incidente.

Por el momento, no se ha informado de las circunstancias en que ocurrió la caída.