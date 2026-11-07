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Sucesos

Hombre cae desde antena de telecomunicaciones en Heredia y queda sobre el techo de una estructura

La Cruz Roja y Bomberos atienden la emergencia. El hombre estaba consciente, alerta y orientado mientras era estabilizado

Un hombre cayó de una antena en Heredia.
Un hombre cayó de una antena en Heredia. Cuerpo de Bomberos
Sebastián Sánchez