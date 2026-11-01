Rescate en Alajuelita: hombre sobrevivió a una caída de 100 metros y fue llevado al hospital

Un hombre adulto fue rescatado en condición crítica tras caer a un guindo de aproximadamente 100 metros de profundidad en San Antonio de Alajuelita, San José, la mañana de este domingo 1.° de noviembre.

La Cruz Roja Costarricense recibió el reporte de la emergencia a las 7:36 a. m. y movilizó unidades de soporte básico y avanzado, así como personal especializado en rescate.

Según informó la institución, el paciente presentaba traumas importantes y requirió atención especializada por parte de los socorristas.

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