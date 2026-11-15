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Sucesos

Hacinamiento en cárceles de Costa Rica: casi 8.000 reclusos superan la capacidad disponible

Un informe del Ministerio de Justicia señala una sobrepoblación penitenciaria del 59,18%. La institución advierte que necesita construir más espacios, mientras expertos alertan sobre las consecuencias del hacinamiento

En la imagen, se ven unos brazos de una persona en la cárcel. Privados de libertad habrían recibido subsidios del gobierno de Costa Rica por error.
El sistema penitenciario cerrado de Costa Rica registraba 21.153 personas privadas de libertad para una capacidad de 13.289 espacios, según datos del Ministerio de Justicia al 11 de setiembre de 2026.
Cristian Mora