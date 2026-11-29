Oficiales de la Fuerza Pública decomisaron 4.039 unidades de licor que eran transportadas en tres vehículos en San Isidro de El Guarco, Cartago, informó el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) este domingo 29 de noviembre.

Según la institución, la mercadería habría ingresado al país sin el pago de los impuestos correspondientes.

La intervención policial se produjo tras una alerta por el presunto transporte irregular de bebidas alcohólicas en la zona.

La Fuerza Pública coordinó con la Policía de Control Fiscal el decomiso de 4.039 unidades de licor en San Isidro de El Guarco, Cartago. (MSP/Cortesía)

Durante el operativo, los oficiales localizaron tres vehículos cuyos conductores desatendieron las indicaciones de las autoridades. Esto motivó un seguimiento policial que permitió identificar a dos de ellos, de apellidos Durán y Salazar.

Tras localizar el licor en los tres vehículos, los oficiales de la Fuerza Pública coordinaron con la Policía de Control Fiscal el decomiso de la mercadería.

El MSP indicó que la Fuerza Pública incrementa los operativos contra el contrabando de productos, especialmente ante las celebraciones de fin y principio de año.