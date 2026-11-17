Una funcionaria de la Municipalidad de Talamanca denunció al alcalde de ese cantón, Rugeli Morales Rodríguez, por presuntos delitos sexuales cometidos en su contra, en un periodo de cuatro meses, entre marzo y junio del presente año.

La Nación se reserva, por protección de la supuesta víctima, su identidad y el cargo que desempeña.

La Fiscalía de Bribrí confirmó que la causa 26-000738-1886-PE se abrió en octubre pasado y se encuentra en investigación por “los presuntos delitos de violación y abuso sexual, en perjuicio de una persona mayor de edad”. Por esos hechos, ya se realizaron diligencias por orden del Ministerio Público; “sin embargo, se está a la espera de realizar otras, las cuales permitirán resolver el caso”.

Jose Pablo Rojas, abogado de la presunta ofendida, explicó que la denunciante es una jefa de hogar, quien es la principal fuente de ingresos de su familia. Al parecer, las presuntas agresiones sexuales habrían ocurrido en una oficina del municipio y otro lugar fuera de esa institución.

La fiscalía de Bribrí confirmó que investiga al alcalde de Talamanca por presunta violación y abuso sexual en perjuicio de una adulta que labora en ese municipio. Imagen con fines de ilustración. (Shutterstock)

El litigante expresó que el deseo de su cliente es que “se haga efectiva la justicia; estamos en un momento en que la parte procesal es privada de acuerdo con el artículo 295 del Código Procesal Penal y al sospechoso lo cobija la presunción de inocencia”, precisó el representante legal.

Rojas agregó que si otras mujeres consideran que han sido “posibles víctimas”, que se acerquen a nosotros y con mucho gusto les ayudamos, porque una de nuestras líneas de trabajo es apoyar a personas en estado de vulnerabilidad, en especial de zonas urbano-marginales.

En cuanto a los hechos, el abogado dijo que aún están en etapa de investigación y que tienen pendiente recolectar “pruebas testimoniales, testigos de referencia y otras pericias que se solicitaron” a las autoridades judiciales.

Este medio envió, desde el viernes 13 de noviembre, un mensaje vía WhatsApp al alcalde de Talamanca para solicitar su versión sobre los hechos por los que es investigado; sin embargo, no se obtuvo respuesta antes del cierre de esta nota.

Tribunal Supremo de Elecciones, TSE Entrega de credenciales a Alcaldes electos en comicios municipales recién celebrados. En la imagen Rugeli Morales Rodriguez, TALAMANCA, Unidad Social Cristina.Fotografía: Marvin Caravaca (Marvin Caravaca)

Denuncia laboral

La denuncia de la funcionaria se ventila en la vía penal y laboral. En este segundo campo, el abogado Gustavo Mora, representante de la mujer en el proceso, detalló que el caso se sigue Juzgado de Trabajo de Limón bajo el expediente 26-000856-0679-LA.

De acuerdo con Mora, la empleada municipal denunció que, presuntamente, “el alcalde habría aprovechado su posición de autoridad para condicionar su continuidad laboral a cambio de exigencias de naturaleza sexual”.

Para Mora, el caso representa un asunto de interés público, ya que plantea el cuestionamiento sobre las garantías con que cuenta una persona trabajadora para denunciar supuestos actos de hostigamiento cuando la persona señalada ostenta un cargo como máxima autoridad de una institución.

“Hay muchas mujeres que, por temor a represalias, temen denunciar; aquí el llamado es que no permitan que el miedo a perder un empleo les impida conocer sus derechos”, agregó el abogado.

Causa por delitos sexuales del 2022

En diciembre del 2025, este medio también documentó que Morales Rodríguez estaba convocado a juicio por presuntos abusos sexuales y violación de domicilio, supuestamente cometidos en el 2022 contra dos exempleadas de la municipalidad y la hija de una exvicealcaldesa.

Según informó Diario Extra en junio del 2024, una de las funcionarias ofendidas trabajaba como asistente de finanzas en el municipio y la segunda laboraba en la oficina de Proyectos y Gestiones de Riesgo.

La Nación envió consultas este fin de semana a la oficina de prensa del Poder Judicial para conocer cómo se resolvió este otro caso; se está a la espera de respuestas.