Fiscalía de San Carlos investiga a ganadero por presuntos cargos de extorsión cobratoria y amenazas relacionados con créditos

La Fiscalía de San Carlos investiga al empresario ganadero Eric David Retana Alpízar, quien formó parte de los financistas de la campaña de la presidenta Laura Fernández, por los presuntos cargos de extorsión cobratoria y amenazas agravadas en relación con supuestos créditos gota a gota, los cuales suelen caracterizarse por intereses desproporcionados y presiones contra los deudores.

Retana, de 60 años, también tiene negocios en el sector avícola y en la industria maderera.

De acuerdo con la información divulgada por el Ministerio Público, a él se le persigue bajo las sumarias 26-001626-0306-PE, por supuesta extorsión cobratoria, y 26-00368-0306-PE, por presuntas amenazas agravadas.

En el registro de reportes de colocación de certificados de cesión, presentados por los partidos políticos para la campaña 2025-2026, consta que Retana financió al Partido Pueblo Soberano (PPSO) por ¢1 millones el 19 de diciembre del 2025, mediante la adquisición de un bono serie A, con el número 1462.

Los hijos gemelos del empresario, Brandon y Eric Retana Benavides, de 32 años, también son investigados por supuestos delitos vinculados con créditos informales.

El 9 de julio de 2024, el OIJ de San Carlos allanó la casa de los gemelos como parte de una investigación relacionada con tentativa de homicidio y amenazas agravadas. En esa ocasión, a los hermanos Retana les decomisaron armas de fuego, magazines y municiones para pistola y escopeta.

Detalles de las causas

El Ministerio Público confirmó que, en el caso de Brandon Retana, se le siguen las causas 24-001239-0065-PE, por supuesta tentativa de homicidio; 26-000368-0306-PE, por aparentes amenazas agravadas (este es e mismo expediente en el que figura su padre); y la 26-000693-0306-PE, por sospechas de amenazas.

Su hermano Erick tiene en curso las sumarias 24-001239-0065-PE (en este caso también es investigado su gemelo), por supuesta tentativa de homicidio; la 24-001326-0306-PE, también por presunta tentativa de homicidio; y la 24-000454-0306-PE, relacionada con sospechas amenazas agravadas.

La Nación intentó localizar a Retana Alpízar y a sus hijos mediante mensajes enviados a sus teléfonos celulares, pero al cierre de esta publicación no se obtuvieron respuestas.

También se intentó localizar a una abogada de apellido Cruz, quien en apariencia los representa, pero no atendió las llamadas realizadas a su celular.

Con este afiche la Asociación de Caballistas de San Carlos hizo público que Retana Benavides era el dedicado del tope que se realizó el 1.° de noviembre en Ciudad Quesada. (Redes sociales/Foto: tomada de redes sociales)

Los dedicados del Tope

Como curiosidad, tanto Eric Retana Alpízar como su hijo Brandon fueron los dedicados del Tope Nacional San Carlos Borromeo, celebrado en Ciudad Quesada el pasado domingo 1.° de noviembre, como parte de las festividades del santo patrono.

Este medio envió un correo a la dirección registrada en la página de Facebook de la Asociación de Caballistas de San Carlos (Asocasa), con el fin de conocer cuál había sido el criterio para elegir a los Retana como dedicados del tope y, entre otras consultas, saber si conocían de las investigaciones en las que figuran. Sin embargo, al cierre de edición no se recibió respuesta alguna por parte de Asocasa.

En la actualidad, el grupo familiar tiene participación en dos sociedades anónimas. Una es el Centro Recreativo Huetar (3-101-112643), en donde el padre es el presidente y sus hijos tienen representación como secretarios.

También figuran en Maderas San Carlos E Y E Sociedad Anónima, en donde Retana Alpízar es el secretario y sus hijos presidente (Brandon) y secretario (Erick).

San Carlos: ligan ataque con granada a minisúper con red de extorsiones y amenazas

Ataque con granada

En febrero del 2025, una propiedad vinculada con la familia Retana fue objeto de un ataque con una granada de fragmentación que dos motociclistas lanzaron a un minisúper en el barrio San Antonio de Ciudad Quesada.

En el momento del atentado, dos jóvenes atendían el local y resultaron ilesas. Producto de la explosión, un fragmento del dispositivo impactó y rompió una ventana de un vehículo todoterreno que estaba estacionado al frente del local, en donde estaba una mujer en estado de gestación.

La mujer resultó sin heridas, aunque según reportes de la fecha, fue llevada al Hospital San Carlos pues presentó una crisis de nervios.

El OIJ de San Carlos decomisó el 9 de julio de 2024 estas munciones y magazines que estaban en la vivienda de dos hermanos gemenos de apellido Retana, investigados por presuntas tentativa de homicidio y amenazas. (Cortesía/Foto: cortesía OIJ)

Una fuente vinculada con el caso explicó que, tras múltiples diligencias, nunca se pudo establecer la identidad de los sujetos que lanzaron la granada, aunque sí se logró establecer que el ataque, aparentemente, tuvo relación con un conflicto por un crédito gota a gota.

La Fiscalía informó de que todas las causas contra Retana Alpízar y Retana Benavides permanecen abiertas y están en trámite.