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Sucesos

Fiscalía de San Carlos investiga a ganadero por presuntos cargos de extorsión cobratoria y amenazas relacionados con créditos

Recientemente, el empresario fue el dedicado de un tope en San Carlos

Dedicado del tope de San Carlos.
En un video publicado por la Asociación de Caballistas de San Carlos en su cuenta de Facebook, se aprecia el momento en que entregan las cintas de dedicados del tope a Erick Retana y su hijo Brandon Retana. Redes sociales
Christian Montero