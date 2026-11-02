Familia de Nadia Peraza insiste en incrementar la pena de cárcel a femicida

El recurso, presentado ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, cuestiona la resolución 2026-01302 del Tribunal de Apelación de Sentencia, que el pasado 23 de octubre rechazó una apelación planteada por este abogado.
En ese recurso de apelación, Rivera señaló que, al analizar la fijación de la pena, el Tribunal se centró en la gravedad del femicidio, pero omitió valorar un delito de sustracción patrimonial que acusó el Ministerio Público.
La Fiscalía acusó a Buzano por 21 delitos: uno por femicidio, 11 por estafa informática, ocho por suplantación de identidad y uno más por sustracción patrimonial.
Al concluir el juicio, los jueces estimaron a Buzano como autor responsable de cometer todos los delitos citados, pero no se refirieron al delito de sustracción patrimonial. Tanto la Fiscalía como Rivera indicaron a los jueces durante el contradictorio que, luego de asesinar a Nadia, Buzano le sustrajo el teléfono celular y la tarjeta bancaria.
“El Tribunal Penal tuvo por demostrado que el imputado entró en posesión de esos bienes, pero no dictó una condena ni una absolutoria específica por ese hecho y tampoco lo incorporó como delito autónomo al momento de fijar la pena”, dice el abogado.
“No estamos recurriendo por recurrir (a la Sala Tercera). Estamos defendiendo el derecho de la víctima y de su familia a que exista una respuesta judicial completa sobre cada una de las conductas acusadas. Si existió una sustracción patrimonial independiente, debe recibir la calificación jurídica y la pena que corresponda”, señaló Rivera.
El abogado solicitó a la Sala Tercera que anule parcialmente la sentencia, únicamente en ese extremo, y ordene a un Tribunal Penal, con distinta integración, determinar la calificación jurídica del apoderamiento de los bienes de Nadia, para establecer la pena correspondiente.
Aunque Buzano fue condenado a 78 años de cárcel, en Costa Rica la pena máxima de prisión es de 50 años. Pese a ello, la familia insiste en que se aumente la condena, pues busca que cada una de las conductas cometidas contra Nadia sea reconocida jurídicamente y reciba una respuesta de los tribunales.
El recurso también solicita una audiencia oral ante la Sala Tercera, con participación de la madre de Nadia.
Nadia Peraza desapareció en febrero del 2024 y sus restos se hallaron desmembrados tres meses después en una refrigeradora en el patio delantero de una vivienda en San Pablo de Heredia. El electrodoméstico no estaba conectado a la corriente y en esa vivienda residía entonces Buzano.