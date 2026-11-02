Familia de Nadia Peraza insiste en incrementar la pena de cárcel a femicida

El abogado representante de la familia de Nadia Peraza, Joseph Rivera, interpuso un recurso de casación para insistir en que se aumente la pena impuesta al femicida de la joven, Jeremy Buzano Paisano, quien fue sentenciado a 78 años de cárcel en marzo de este año.

El recurso, presentado ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, cuestiona la resolución 2026-01302 del Tribunal de Apelación de Sentencia, que el pasado 23 de octubre rechazó una apelación planteada por este abogado.

En ese recurso de apelación, Rivera señaló que, al analizar la fijación de la pena, el Tribunal se centró en la gravedad del femicidio, pero omitió valorar un delito de sustracción patrimonial que acusó el Ministerio Público.

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