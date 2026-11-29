Una caída de los sistemas informáticos del Poder Judicial afecta, desde la mañana de este domingo 29 de noviembre, el control migratorio de salida del país en los aeropuertos internacionales Juan Santamaría y Daniel Oduber, así como en los puestos fronterizos terrestres.

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) informó, a las 6:43 a. m., que la falla informática provocó una mayor lentitud en los procesos de control migratorio en ambas terminales aéreas.

Ante esta situación, la Policía Profesional de Migración activó los protocolos correspondientes de seguridad nacional, mientras que la institución dispuso de su máxima capacidad de atención en cada aeropuerto.

En una segunda comunicación, Migración confirmó que la afectación se extendía a todo el territorio nacional, incluidos los puestos fronterizos terrestres.

La DGME detalló que el Poder Judicial realizó un mantenimiento de sus sistemas informáticos durante la madrugada de este domingo. La entidad indicó que mantiene comunicación con ese poder de la República y está a la espera del restablecimiento de los sistemas.

Viajeros hacen fila en los controles migratorios de salida del aeropuerto Juan Santamaría, donde se reportan retrasos debido a la caída de los sistemas informáticos del Poder Judicial. (DGME/Cortesía)

Ingreso a Costa Rica no presenta afectaciones

La Policía Profesional de Migración mantiene activos los protocolos de actuación y procura priorizar el control migratorio de los viajeros según su salida, tanto en los puestos aéreos como terrestres.

La institución aclaró que sus propios sistemas informáticos funcionan correctamente, por lo que el proceso de ingreso a Costa Rica no presenta afectaciones en ningún puesto de control migratorio del país.