Exnuera de Pecho de Rata queda libre tras audiencia, pero no podrá salir de Costa Rica

Chonta Heidy Mullins Abegglen, exnuera de Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, quedó en libertad tras una audiencia de medidas cautelares, luego de su detención el viernes pasado en el aeropuerto internacional Juan Santamaría.
La decisión judicial establece medidas alternas a la prisión preventiva, entre ellas la entrega de su pasaporte y el impedimento de salida del país. Así lo confirmó Gregorio Briglia, abogado de la sospechosa.
Mullins, modelo oriunda de Limón, figura como investigada en el Caso Riverside, expediente relacionado con presuntos delitos de narcotráfico y legitimación de capitales atribuidos a una organización criminal que habría sido dirigida por López Vega.
La mujer mantuvo una relación sentimental con Kedward Vaz Mc Leod, identificado como hijo no reconocido de Pecho de Rata, extraditado el pasado 20 de marzo de este año a Estados Unidos.
¿Por qué investigan a la exnuera de Pecho de Rata?
De acuerdo con el expediente judicial del Caso Riverside, Mullins aparece vinculada a la investigación por su cercanía con el núcleo familiar de Edwin López Vega, particularmente por su relación con Vaz Mc Leod.
Las autoridades judiciales consideran que sus vínculos personales con integrantes del entorno del presunto cabecilla y la ausencia de antecedentes criminales facilitaron su supuesta participación en la administración y resguardo de bienes de alto valor económico.
Según la investigación, estas circunstancias habrían permitido que la sospechosa fuera utilizada dentro de la estructura criminal para mantener activos presuntamente relacionados con las actividades ilícitas del grupo.
El Ministerio Público también señaló que, durante las diligencias, identificó varios bienes bajo la titularidad o posesión de Mullins.
De acuerdo con la Fiscalía, el valor patrimonial de esos activos no guardaba correspondencia con la capacidad económica de la investigada.