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Sucesos

Exnuera de Pecho de Rata queda libre tras audiencia, pero no podrá salir de Costa Rica

La limonense figura en una investigación por presunto narcotráfico y legitimación de capitales. Su abogado confirmó la decisión judicial

Chonta Mullins, exnuera de Pecho de Rata, detenida a su arribo al aeropuerto Juan Santamaría.
Chonta Heidy Mullins Abegglen, exnuera de Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, quedó en libertad bajo medidas cautelares tras su detención en el aeropuerto Juan Santamaría. Foto: Cortesía para LN

Silvia Ureña Corrales y Christian Montero

Chonta Heidy Mullins Abegglen, exnuera de Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, quedó en libertad tras una audiencia de medidas cautelares, luego de su detención el viernes pasado en el aeropuerto internacional Juan Santamaría.

La decisión judicial establece medidas alternas a la prisión preventiva, entre ellas la entrega de su pasaporte y el impedimento de salida del país. Así lo confirmó Gregorio Briglia, abogado de la sospechosa.

Mullins, modelo oriunda de Limón, figura como investigada en el Caso Riverside, expediente relacionado con presuntos delitos de narcotráfico y legitimación de capitales atribuidos a una organización criminal que habría sido dirigida por López Vega.