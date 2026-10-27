Exnuera de Pecho de Rata queda libre tras audiencia, pero no podrá salir de Costa Rica

Chonta Heidy Mullins Abegglen, exnuera de Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, quedó en libertad tras una audiencia de medidas cautelares, luego de su detención el viernes pasado en el aeropuerto internacional Juan Santamaría.

La decisión judicial establece medidas alternas a la prisión preventiva, entre ellas la entrega de su pasaporte y el impedimento de salida del país. Así lo confirmó Gregorio Briglia, abogado de la sospechosa.

Mullins, modelo oriunda de Limón, figura como investigada en el Caso Riverside, expediente relacionado con presuntos delitos de narcotráfico y legitimación de capitales atribuidos a una organización criminal que habría sido dirigida por López Vega.

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