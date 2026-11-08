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Sucesos

Este es el grupo de delitos más común entre menores de edad en Costa Rica

Entre enero del 2021 y mayo del 2026, los juzgados penales juveniles recibieron 55.183 expedientes. Un grupo de delitos concentró el 22% del total

Entre enero del 2021 y mayo del 2026, los juzgados penales juveniles recibieron 55.183 expedientes. Un grupo de delitos concentró el 22% del total.
Entre enero del 2021 y mayo del 2026, los juzgados penales juveniles recibieron 55.183 expedientes. Un grupo de delitos concentró el 22% del total. Alejandro Gamboa Madrigal
Natalia Vargas