Emergencia en Mora: hombre fue arrastrado por la fuerza del agua en Desamparaditos

Una emergencia acuática movilizó a la Cruz Roja Costarricense este sábado 31 de octubre, luego de que se reportara que un hombre adulto fue arrastrado por la corriente de un río en Desamparaditos, ubicado en el distrito de Jaris, en el cantón de Mora, San José.

De acuerdo con la información preliminar de la institución, el hombre se encontraba dentro del río cuando aparentemente fue arrastrado por la fuerza del agua.

Ante el reporte, la Cruz Roja desplazó unidades de soporte avanzado y equipos especializados de rescate hacia la zona para atender la emergencia y realizar las labores correspondientes.