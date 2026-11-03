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Sucesos

El femicidio de Mónica Chaves dejó a dos niños sin su mamá y a una comunidad perturbada por la violencia del crimen

El juicio por el femicidio de Mónica Chaves Solano comenzó este lunes en el Tribunal Penal de Cartago. Ataque a puñaladas ocurrió en agosto del 2025

Mónica Chaves Solano, una joven madre de 25 años que fue asesinada. El sospechoso es un sujeto de apellido Solano, de 24 años. Foto: OIJ
Mónica Chaves Solano fue asesinada la noche del 9 de agosto del año pasado. El presunto homicida enfrenta juicio desde este lunes 2 de noviembre. OIJ

Keyna Calderón y Vanessa Loaiza N.

El llanto de los dos hijos de Mónica Chaves Solano y el temor que todavía siente su familia marcaron el testimonio de Viviana Solano Brenes, tía de la joven asesinada en agosto del 2025 en el parque de Blanquillo, en Oreamuno de Cartago.

Solano Brenes fue la primera testigo que declaró este lunes, en el Tribunal Penal de Cartago, durante el inicio del juicio contra Brandon Solano Solano, de 26 años, acusado del femicidio.

Según relató Viviana, su sobrina Mónica y sus dos hijos habían llegado a vivir a su casa en diciembre del 2024. Durante ese periodo, según explicó, la joven acostumbraba salir por las noches a fumar un cigarrillo en un pequeño parque ubicado junto a la vivienda.