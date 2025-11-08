Sucesos

Dos trabajadores gravemente heridos tras precipitarse 6 metros en hidroeléctrica de Cariblanco

Cruz Roja, ICE, el Cuerpo de Bomberos y sus propios compañeros atendieron el incidente

Por Sebastián Sánchez y Edgar Chinchilla
La Cruz Roja rescató a dos trabajadores que cayeron mientras realizaban labores en la planta hidroeléctrica de Cariblanco.
La Cruz Roja rescató a dos trabajadores que cayeron mientras realizaban labores en la planta hidroeléctrica de Cariblanco. (Edgar Chinchilla/Cortesía)







