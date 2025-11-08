Dos trabajadores gravemente heridos tras precipitarse 6 metros en hidroeléctrica de Cariblanco

La Cruz Roja rescató a dos trabajadores que cayeron mientras realizaban labores en la planta hidroeléctrica de Cariblanco.

Dos trabajadores, de 42 y 19 años, resultaron heridos este viernes tras sufrir una caída en la planta hidroeléctrica de Cariblanco, ubicada en San Miguel de Sarapiquí de Alajuela.

El incidente se registró alrededor de las 11:00 de la mañana, cuando ambos realizaban labores de limpieza y lavado de una tubería.

Según el informe preliminar, uno de los hombres resbaló y arrastró a su compañero, cayendo ambos desde una altura aproximada de seis metros y rodando posteriormente por unas gradas.

Según Cruz Roja, se efectuó un trabajo técnico con sistemas de cuerdas, logrando extraer a los dos afectados hacia un lugar seguro.

Posteriormente, fueron trasladados a la Clínica de Aguas Zarcas: uno de ellos en condición crítica y el otro en condición urgente.

En la operación, además de Cruz Roja, participaron la brigada del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Cuerpo de Bomberos y compañeros que se encontraban laborando en el sitio. El acceso a los pacientes era en una zona de alta complejidad.