Dos oficiales de Fuerza Pública detenidos por presunta colaboración con grupo criminal vinculado a homicidio y robo de motocicletas

Dos oficiales de la Fuerza Pública, de apellidos Maltés, de 36 años, y Centeno, de 40, fueron detenidos este martes por su presunta colaboración con un grupo criminal investigado por un homicidio, una tentativa de homicidio y 13 robos de motocicletas en Santa Cruz, Guanacaste.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Santa Cruz evitó brindar detalles sobre el papel de los uniformados, quienes están a la orden del Ministerio Público, junto con los otros ocho detenidos durante cinco allanamientos ejecutados a las 4:00 a. m. por la Fiscalía y la Policía Judicial.

Las capturas se dieron Belén de Carrillo, Villas Marcel, Belén Centro y Arao de Santa Cruz. Entre los detenidos hay ocho hombres, uno de ellos menor de 16 años, y dos mujeres. Una de ellas, de apellido Benavides, de 41 años, solo es vinculada con tenencia de armas de fuego que fueron localizadas durante las acciones policiales. A otros siete se les vincula con homicidio, tentativa de homicidio, robo de motocicletas e infracción a la Ley de Psicotrópicos.

El subdirector interino del OIJ, Vladimir Muñoz, explicó que la estructura la integran entre seis y ocho personas y que la investigación comenzó en julio de 2025, tras los primeros hechos, principalmente el homicidio.

Un oficial de la Fuerza Pública fue detenido en Liberia, Guanacaste, por su presunta colaboración con un grupo criminal de Santa Cruz, investigado por homicidio y robo de motociceltas. (Cortesía/Foto: cortesía OIJ)

El crimen ocurrió el 6 de julio de 2025 en Belén de Carrillo. Un taxista informal, de apellido Navarrete, de 56 años, llegó a la comunidad para brindar un servicio que habían solicitado los sospechosos. Según la investigación, lo interceptaron, le quitaron sus pertenencias y lo llevaron en su propio vehículo hasta la orilla de un río seco, donde le dispararon. Después quemaron el carro con el cuerpo adentro.

El 10 de setiembre del año pasado, también en Belén, un ganadero de 77 años, de apellido Méndez, hacía labores de ordeño en una lechería cuando varios hombres lo interceptaron y lo privaron de libertad. Lo trasladaron a un lugar lejano, lo golpearon en múltiples ocasiones y le robaron el vehículo. Luego lo abandonaron en la vía pública.

La fiscalía y el OIJ de Santa Cruz, Guanacaste, decomisaron fusiles de asalot y armas cortas al presunto grupo delictivo investigado por el asesinato de un taxista informal y el intento de asesinar a un finquero de 77 años. (Cortesía/Foto: cortesía OIJ)

A los sospechosos se les vincula, además, con 13 robos de motocicletas bajo la modalidad de bajonazo, ocurridos entre agosto de 2025 y julio de este año en Belén, Corralillos, La Guinea de Filadelfia, Bernabela y La Girona de Santa Cruz. Los ataques se daban entre las 9 y las 10 de la noche o entre las 3 y las 5 de la madrugada.

De acuerdo con Muñoz, los sospechosos viajaban en motocicletas, interceptaban a las víctimas y las despojaban del vehículo bajo amenaza de arma de fuego, “actuaban con suma violencia” y “a mansalva en zonas y sitios alejados”, detalló el jefe policial.

Los detenidos por este caso son:

Mujer de apellido Medina, 21 años.

Mujer de apellido Benavides, 41 años.

⁠Hombre de apellido Guerrero, 19 años.

⁠Hombre de apellido González, 19 años.

⁠Hombre de apellido Lara, 39 años.

⁠Hombre de apellido Jiménez, 23 años.

⁠Hombre de apellido Apú, 20 años.

Menor 16 años.

Hombre de apellido Maltés, 36 años (oficial de la Fuerza Pública).

⁠Hombre de apellido Centeno, 40 años (Oficial de la Fuerza Pública).

El grupo también es investigado por vender cocaína, marihuana y crack, tanto al menudeo como bajo la modalidad exprés, en lugares como Villa Marcel, en Belén de Carrillo.

En los allanamientos se decomisaron teléfonos celulares y cinco armas de fuego: tres fusiles de asalto “de alto poder” y dos pistolas calibre 9 milímetros.

Para Muñoz, las detenciones ayudarán a “disminuir un poco el nivel de violencia” en una zona de Santa Cruz que es “muy turística”.