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Sucesos

Dos oficiales de Fuerza Pública detenidos por presunta colaboración con grupo criminal vinculado a homicidio y robo de motocicletas

OIJ decomisó tres fusiles de asalto y dos pistolas en cinco allanamientos en Santa Cruz de Guanacaste.

Detenidos y decomisos del OIJ de Santa Cruz, Guanacaste, por caso de homicido y robo de motocicletas.
La Fiscalía y el OIJ de Santa Cruz, Guanacaste, vinculan a dos oficiales de la Fuerza Pública con un grupo criminal que cometió al menos 13 bajonazos a motociclistas, habría asesinado a un taxista informal e intentó matar a un finquero. Cortesía
Christian Montero