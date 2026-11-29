El Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja Costarricense atienden la noche de este sábado 28 de noviembre una emergencia por la caída de dos hombres adultos al cauce del río Ciruelas, en Santa Bárbara de Heredia.

La central de comunicaciones de la Cruz Roja informó que sus unidades se encuentran en el sitio. Según el reporte preliminar, los hombres iban a pie cuando cayeron al cauce.

De acuerdo con el registro de emergencias del Cuerpo de Bomberos, el incidente se reportó a las 8:43 p. m. en el sector del puente de San Bosco, cerca del parque y diagonal al lubricentro de la localidad.

Bomberos desplazó la unidad M-72 para atender la emergencia.

De momento, se desconoce la condición de los dos hombres y las circunstancias en las que ocurrió la caída.