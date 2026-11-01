Doble homicidio en El Guarco: chocan automóvil y luego asesinan a balazos a sus ocupantes

Dos hombres murieron tras un ataque armado ocurrido la madrugada de este domingo 1.° de noviembre en Santa Gertrudis de Tejar, en El Guarco de Cartago. Las víctimas viajaban en un automóvil cuando otro vehículo las chocó. Posteriormente, uno de sus ocupantes les disparó.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a los fallecidos como Dehaney, de 39 años, y Saunchez, de 35 años y nacionalidad jamaicana.

De acuerdo con el informe de las autoridades judiciales, el incidente se reportó alrededor de la 1:30 a. m. de este domingo.

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