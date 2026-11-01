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Sucesos

Doble homicidio en El Guarco: chocan automóvil y luego asesinan a balazos a sus ocupantes

Las víctimas, de 39 y 35 años, viajaban en un automóvil cuando otro vehículo las chocó. Un sospechoso descendió y les disparó en varias ocasiones

31/08/2018. Sabana Sur, San José. Un hombre aún no identificado fue atropellado por el tren en Sabana Sur frente a Tramitaciones de Armas y Explosivos. Según información preliminar se trata de un habitual del lugar quién quedó fallecido sobre la línea del tren. En la foto: Varios efectivos de la policía custodiaron el área del accidente en espera de las autoridades judiciales. Foto: Albert Marín
El ataque armado ocurrió la madrugada de este domingo en Santa Gertrudis de Tejar, en El Guarco de Cartago. Las dos víctimas fallecieron en el lugar. Albert Marín.
Silvia Ureña Corrales

Dos hombres murieron tras un ataque armado ocurrido la madrugada de este domingo 1.° de noviembre en Santa Gertrudis de Tejar, en El Guarco de Cartago. Las víctimas viajaban en un automóvil cuando otro vehículo las chocó. Posteriormente, uno de sus ocupantes les disparó.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a los fallecidos como Dehaney, de 39 años, y Saunchez, de 35 años y nacionalidad jamaicana.

De acuerdo con el informe de las autoridades judiciales, el incidente se reportó alrededor de la 1:30 a. m. de este domingo.