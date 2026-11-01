Doble homicidio en El Guarco: chocan automóvil y luego asesinan a balazos a sus ocupantes

Dos hombres murieron tras un ataque armado ocurrido la madrugada de este domingo 1.° de noviembre en Santa Gertrudis de Tejar, en El Guarco de Cartago. Las víctimas viajaban en un automóvil cuando otro vehículo las chocó. Posteriormente, uno de sus ocupantes les disparó.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a los fallecidos como Dehaney, de 39 años, y Saunchez, de 35 años y nacionalidad jamaicana.
De acuerdo con el informe de las autoridades judiciales, el incidente se reportó alrededor de la 1:30 a. m. de este domingo.
Las primeras investigaciones señalan que Dehaney conducía el automóvil en el que también viajaba Saunchez. En determinado momento, otro vehículo los colisionó y provocó que perdieran el control.
Pese al impacto, los ocupantes lograron detener el automóvil. En ese instante, una persona que viajaba en el otro vehículo descendió y se acercó hasta donde estaban las víctimas.
Según la versión preliminar del OIJ, el sospechoso abrió la puerta del lado del acompañante y disparó en varias ocasiones contra los dos hombres.
Tras el ataque, el responsable huyó del lugar. Ambos ocupantes fallecieron en el sitio producto de las heridas de arma de fuego.