Director del Liceo de Costa Rica denunció a abuela de estudiante por millonario faltante de dinero para el baile de graduación de undécimo año

75 estudiantes del Liceo de Costa Rica y sus padres viven horas de incertidumbre al enterarse de un faltante de dinero cuyo destino era el baile de graduación de undécimo año.

Víctor Leitón Narváez, director de ese centro educativo, denunció los hechos el jueves 5 de noviembre ante Fiscalía Adjunta del Primer Circuito Judicial de San José, en donde señaló a una mujer de apellido Chinchilla y a su esposo apellidado Leitón, como los presuntos responsables del faltante.

De acuerdo con la denuncia, de la cual La Nación tiene copia, la información llegó mediante una denuncia anónima “en la cual se relata que hay un faltante de tres millones y medio de colones, en la comisión de padres de familia de undécimo año”, se lee en el documento.

De acuerdo con el relato del funcionario, los denunciados y una de sus hijas “hicieron uso indebido del dinero, lo gastaron y no tienen como devolverlo, nuevamente a la comisión. Lo que impide pagar el contrato para el baile de graduación”.

El director del Liceo de Costa Rica denunció ante la Fiscalía a la abuela de un estudiante de undécimo año por un millonario faltante de dinero del baile de graduación. (Alonso Tenorio)

Al parecer, tres madres de estudiantes se percataron de lo sucedido el mismo 4 de noviembre y le solicitaron a la mujer que pagara a la empresa contratada para llevar a cabo todos los trámites del baile de los jóvenes.

Chinchilla les habría contestado que no tenía el dinero y envió a un chat integrado por padres de familia “donde indica que a su esposo le dio dos millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil trescientos cincuenta y un colones y a su hija le dio un millón treinta y siete mil colones, sin indicar el porqué de esto”, cita la denuncia.

El director del Liceo detalló que “se estafaron un total de tres millones y medio entre los pagos de los estudiantes y lo recaudado en actividades para la ayuda de los mismos estudiantes” y que ese dinero se empezó a recaudar desde inicio de año mediante el aporte de una cuota por alumno, hasta completar valor total para cubrir el evento.

Molestia de los padres

Tres de los padres contactados por este medio expresaron su molestia y preocupación ya que aseguraron que confiaban por completo en la mujer quien hacía labores de tesorera de la comisión elegida para llevar a cabo la actividad.

“Era la ilusión de todo chico, de toda mamá. Se recaudó todo esto para que esa señora venga y haga eso, no es justo que esto pase así y se burle de los papás”, dijo una madre de uno de los estudiantes. Todos solicitaron que sus identidades se mantuvieran en reserva.

La mamá de otro alumno destacó que desde marzo hicieron rifas, ventas de comidas y otras actividades para recolectar el monto requerido y que cada joven con su familia pueda disfrutar del evento.

”Es indignante porque cada uno de los padres tienen diferentes situaciones económicas, cada uno hace el esfuerzo para que sus hijos tengan su baile de graduación, para que esta persona venga y diga ‘ay es que yo cogí la plata porque pensé que la iba a poder pagar, pero perdónenme porque yo voy a pagarlo’ así de fácil sabiendo que estábamos a tres días de que nos cancelaran el baile”, expresó la mujer.

Otra madre dijo estar dispuesta a llegar hasta “las últimas consecuencias” para que la denunciada reponga el dinero que tuvieron que buscar a última hora mediante un préstamo.

“Es increíble que una persona venga y ponga sus necesidades por encima de los chicos y se burle en la cara de nosotros y tengamos que salir a ver cómo cómo solucionamos para que nuestros hijos puedan tener una grabación digna”, manifestó.

La Nación envió un mensaje de WhatsApp a la mujer denunciada para conocer su versión, sin embargo; no se tuvo respuesta. El caso se tramita bajo el expediente 26-000841-0619-PE, por el delito de administración fraudulenta.