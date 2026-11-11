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Sucesos

Director del Liceo de Costa Rica denunció a abuela de estudiante por millonario faltante de dinero para el baile de graduación de undécimo año

Fiscalía de San José tramita la denuncia interpuesta la semana pasada

La ilusión del baile de graduación quedó en el aire para 75 alumnos del Liceo de Costa Rica y sus familias, luego de confirmarse la desaparición del dinero recaudado para el evento.
La ilusión del baile de graduación quedó en el aire para 75 alumnos del Liceo de Costa Rica y sus familias, luego de confirmarse la desaparición del dinero recaudado para el evento. Rafael Pacheco Granados
Christian Montero