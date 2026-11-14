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Sucesos

Detienen en Turrialba a sospechoso de matar a su pareja embarazada y atacar a mujer que intentó auxiliarla

Hombre de apellido Reyes, de 38 años, fue localizado cerca de la vivienda de la víctima tras un operativo policial que comenzó el viernes

Cinta amarilla
La Fuerza Pública detuvo al sospechoso de matar a su pareja embarazada y herir a otra mujer en Grano de Oro de Turrialba. El OIJ investiga las circunstancias del ataque. Juan R. Costa
Silvia Ureña Corrales