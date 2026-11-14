Detienen en Turrialba a sospechoso de matar a su pareja embarazada y atacar a mujer que intentó auxiliarla

Un hombre de 38 años, de apellido Reyes, fue detenido la madrugada de este sábado 14 de noviembre como sospechoso de matar a su pareja sentimental, quien estaba embarazada, y herir a otra mujer en Grano de Oro de Turrialba, Cartago.

La Fuerza Pública localizó al sospechoso aproximadamente a las 5 a. m., en La Fortuna de Grano de Oro, después de un operativo que comenzó desde el viernes.

Según informó el comisario Raúl Rivera Bonilla, director general de la Fuerza Pública, los oficiales custodiaban la vivienda de la mujer fallecida cuando observaron al sospechoso en las cercanías del inmueble.

Femicidio Cartago

El hombre presentaba una herida en el cuello, por lo que los policías coordinaron con la Cruz Roja Costarricense para brindarle atención prehospitalaria.

Posteriormente, fue trasladado a un centro médico bajo custodia policial.

¿Cómo ocurrió el ataque contra las dos mujeres?

De acuerdo con la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron el viernes 13 de noviembre, aproximadamente a las 11 a. m., en Grano de Oro de Turrialba.

La información preliminar señala que el sospechoso aparentemente mantenía una discusión con una mujer. En determinado momento, presuntamente utilizó un arma blanca para herirla en el pecho.

Una segunda mujer, quien se encontraba en el lugar, intentó auxiliar a la primera víctima. Sin embargo, el hombre supuestamente también la atacó con el arma blanca y le provocó una herida en el abdomen.

La primera mujer falleció en el sitio debido a las lesiones sufridas, mientras que la segunda fue trasladada al Hospital de Turrialba para recibir atención médica.

Raúl Rivera Bonilla, confirmó que la víctima mortal era pareja sentimental del sospechoso y se encontraba en estado de embarazo.

El caso continúa bajo investigación del OIJ para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar las responsabilidades correspondientes.