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Sucesos

Detienen en Argentina a costarricense sospechoso de apropiarse de más de ¢18 millones de sociedad

Hombre de 38 años tenía una orden de captura internacional por presunta violencia patrimonial. Fue localizado en La Plata y espera su extradición a Costa Rica

El hombre de apellido Fernández, de 38 años, fue detenido en La Plata, Argentina, como sospechoso de apropiarse de más de ¢18 millones de una sociedad que compartía con su pareja sentimental.
Fernández, de 38 años, fue detenido en La Plata, Argentina, como sospechoso de apropiarse de más de ¢18 millones de una sociedad que compartía con su pareja sentimental. OIJ
Silvia Ureña Corrales

Un hombre de apellido Fernández, de 38 años, fue detenido el viernes 23 de octubre en La Plata, Argentina, como sospechoso de violencia patrimonial en Costa Rica. El sujeto era requerido por las autoridades judiciales tras una investigación relacionada con la presunta apropiación de más de ¢18 millones.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el sospechoso aparentemente se apoderó del dinero en el 2025. Los fondos pertenecían a una sociedad en la que figuraban tanto él como su pareja sentimental.

De acuerdo con la información preliminar, Fernández presuntamente tomó el dinero y posteriormente se trasladó a Argentina.