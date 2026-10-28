Detienen en Argentina a costarricense sospechoso de apropiarse de más de ¢18 millones de sociedad

Un hombre de apellido Fernández, de 38 años, fue detenido el viernes 23 de octubre en La Plata, Argentina, como sospechoso de violencia patrimonial en Costa Rica. El sujeto era requerido por las autoridades judiciales tras una investigación relacionada con la presunta apropiación de más de ¢18 millones.
Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el sospechoso aparentemente se apoderó del dinero en el 2025. Los fondos pertenecían a una sociedad en la que figuraban tanto él como su pareja sentimental.
De acuerdo con la información preliminar, Fernández presuntamente tomó el dinero y posteriormente se trasladó a Argentina.
Ante esta situación, las autoridades judiciales costarricenses emitieron una orden de captura y una notificación roja de Interpol para facilitar su localización internacional.
Cooperación entre Costa Rica y Argentina permitió la captura
La detención fue resultado de un trabajo conjunto entre la Oficina Central Nacional de Interpol San José, adscrita al OIJ, y las autoridades de Interpol Argentina.
Los agentes costarricenses desarrollaron distintas diligencias de investigación para establecer el paradero del sospechoso.
Como parte del proceso, utilizaron el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (Pacto 2.0), mediante el cual coordinaron el intercambio de información con sus homólogos argentinos.
Estas gestiones permitieron localizar y detener a Fernández el viernes 23 de octubre en La Plata, ciudad ubicada en Argentina.
Sospechoso espera extradición a Costa Rica
Tras su detención, el hombre permanece a la espera de las diligencias correspondientes para concretar su extradición a Costa Rica.
El OIJ indicó que, una vez en territorio nacional, los agentes de Interpol lo pondrán a disposición de las autoridades judiciales que lo requieren.