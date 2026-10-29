Detienen a sospechosos de suministrar agua con clonazepam a clientes de bares de San José para robarles

Cuatro hombres fueron detenidos este jueves 29 de octubre como sospechosos de drogar con clonazepam a personas que salían de bares en San José para robarles sus pertenencias y utilizar sus tarjetas bancarias.

La Fiscalía Adjunta contra la Ciberdelincuencia dirigió dos allanamientos en viviendas de Grecia y Aserrí. Hasta el momento, las autoridades contabilizan ocho víctimas y pérdidas económicas superiores a ¢10 millones.

Según la investigación, los sospechosos abordaban a personas que se encontraban bajo los efectos del licor durante la madrugada y les ofrecían un supuesto servicio de transporte privado.

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