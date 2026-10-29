Detienen a sospechosos de suministrar agua con clonazepam a clientes de bares de San José para robarles

Cuatro hombres fueron detenidos este jueves 29 de octubre como sospechosos de drogar con clonazepam a personas que salían de bares en San José para robarles sus pertenencias y utilizar sus tarjetas bancarias.
La Fiscalía Adjunta contra la Ciberdelincuencia dirigió dos allanamientos en viviendas de Grecia y Aserrí. Hasta el momento, las autoridades contabilizan ocho víctimas y pérdidas económicas superiores a ¢10 millones.
Según la investigación, los sospechosos abordaban a personas que se encontraban bajo los efectos del licor durante la madrugada y les ofrecían un supuesto servicio de transporte privado.
Durante el recorrido, presuntamente les daban agua mezclada con gotas de clonazepam, un medicamento con efectos sedantes.
Una vez que las víctimas quedaban bajo los efectos de la sustancia, los hombres aprovechaban para robarles celulares y tarjetas bancarias. Posteriormente, realizaban compras en comercios, retiraban dinero en efectivo y abandonaban a las personas en la vía pública.
Entre los detenidos figuran dos hermanos de apellido Sánchez y otros dos hombres apellidados Rodríguez y Pérez.
En los allanamientos participó la Sección de Hurtos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La causa se tramita bajo el expediente 26-001174-042-PE, por los presuntos delitos de estafa informática y robo agravado.