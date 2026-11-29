Tres hombres fueron detenidos en dos intervenciones policiales distintas en las que las autoridades localizaron $11.065 en efectivo y además decomisaron 100 frascos de posible ketonal, según informó el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) este sábado 28 de noviembre.

Dos vietnamitas con más de $11.000 en Paso Canoas

Oficiales de la Fuerza Pública aprehendieron a dos hombres de apellidos Van y Xuan, ambos de nacionalidad vietnamita, durante un control vehicular en Paso Canoas, Corredores.

De acuerdo con Seguridad Pública, los ocupantes de un vehículo con placas panameñas intentaron realizar un giro para evitar el control tras percatarse de la presencia policial.

Los oficiales interceptaron el automotor y, durante la revisión, localizaron $11.065 en efectivo. Ante el hallazgo, coordinaron las diligencias con la Policía de Control Fiscal (PCF).

Las autoridades aprehendieron a ambos hombres por el presunto delito de legitimación de capitales y por mantener una condición migratoria irregular.

Los detenidos quedaron a las órdenes de las autoridades judiciales para determinar su situación jurídica.

La Fuerza Pública localizó $11.065 en efectivo durante la inspección de un vehículo con placas panameñas en Paso Canoas, Puntarenas. (MSP/Cortesía)

100 frascos de posible ketonal en un camión

En un caso distinto, en el distrito de Mayorga en Liberia, Guanacaste, oficiales de la Policía de Fronteras interceptaron un camión con placas nicaragüenses, cuyo conductor es un hombre de apellido Olivarez.

Según detalló el MSP, durante la inspección del vehículo, los policías localizaron 100 frascos de 50 mililitros cada uno con aparente ketonal dentro de un bolso en la cabina del camión.

Tras el hallazgo, los oficiales coordinaron con la Policía de Control de Drogas (PCD) la inspección del contenido de los recipientes.

Las autoridades aprehendieron a Olivarez y decomisaron los 100 frascos para poner al detenido y la aparente sustancia a las órdenes de las autoridades judiciales.