Detenidos dos ecuatorianos con más de dos toneladas de marihuana en aguas de Costa Rica

Oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas interceptaron una lancha rápida con más de dos toneladas y media de marihuana en aguas del Pacífico sur.
Los policías detuvieron a dos tripulantesde nacionalidad ecuatoriana. El reporte oficial identificó al capitán de la nave como un hombre de apellidos Trejos Domínguez, de 25 años, a quien acompañaba otro sujeto apellidado Flores Bawi, de 49.
El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos Valverde, informó de que la intervención ocurrió a 52 millas náuticas al sureste de Punta Burica. En ese punto marítimo, agentes del Grupo de Operaciones Especiales (Gopes) abordaron una embarcación de 38 pies de largo.
Las autoridades explicaron que el despliegue empezó el martes y concluyó este miércoles. Las acciones integraron una coordinación estrecha con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
Los oficiales trasladaron la nave incautada hasta la localidad de Golfito. Agentes de la PCD y personeros del Ministerio Público realizaron la inspección del navío.
Las autoridades decomisaron 2.648 paquetes de marihuana, con un peso aproximado de un kilogramo cada uno. Los agentes hallaron además once estañones con combustible y otros indicios en la lancha.
Los dos sospechosos quedaron a las órdenes del Ministerio Público para que luego se defina su situación jurídica.
Colaboración internacional
El apoyo aéreo resultó indispensable durante las maniobras en el mar. En las tareas de rastreo participaron la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos (Jiatfs) y la Dirección de Inteligencia del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Panamá.
En territorio nacional, intervinieron unidades policiales adscritas al Ministerio de Seguridad Pública. La operación sumó esfuerzos de la Policía de Control de Drogas (PCD), la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) y la Unidad Especial de Apoyo (UEA).