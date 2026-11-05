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Sucesos

Detenidos dos ecuatorianos con más de dos toneladas de marihuana en aguas de Costa Rica

Operativo contó con apoyo de autoridades de Estados Unidos y Panamá. Los oficiales también decomisaron 11 estañones con combustible

Marihuana decomisada
El Ministerio de Seguridad decomisó alrededor de 2,5 toneladas de marihuana. MSP
Sebastián Sánchez

Oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas interceptaron una lancha rápida con más de dos toneladas y media de marihuana en aguas del Pacífico sur.

Los policías detuvieron a dos tripulantes de nacionalidad ecuatoriana. El reporte oficial identificó al capitán de la nave como un hombre de apellidos Trejos Domínguez, de 25 años, a quien acompañaba otro sujeto apellidado Flores Bawi, de 49.

El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos Valverde, informó de que la intervención ocurrió a 52 millas náuticas al sureste de Punta Burica. En ese punto marítimo, agentes del Grupo de Operaciones Especiales (Gopes) abordaron una embarcación de 38 pies de largo.