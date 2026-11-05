Detenidos dos ecuatorianos con más de dos toneladas de marihuana en aguas de Costa Rica

Oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas interceptaron una lancha rápida con más de dos toneladas y media de marihuana en aguas del Pacífico sur.

Los policías detuvieron a dos tripulantes de nacionalidad ecuatoriana. El reporte oficial identificó al capitán de la nave como un hombre de apellidos Trejos Domínguez, de 25 años, a quien acompañaba otro sujeto apellidado Flores Bawi, de 49.

El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos Valverde, informó de que la intervención ocurrió a 52 millas náuticas al sureste de Punta Burica. En ese punto marítimo, agentes del Grupo de Operaciones Especiales (Gopes) abordaron una embarcación de 38 pies de largo.

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