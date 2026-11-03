Detenido hombre en Alajuela por presunta trata de personas contra menor de edad: médico de la Caja detectó señales

Un hombre de apellidos Chavarría Miranda, de 44 años, quedó detenido este martes en Alajuela como sospechoso del delito de trata de personas con fines de servidumbre sexual en perjuicio de una persona menor de edad, informó la Dirección General de Migración y Extranjería.

La captura ocurrió durante dos allanamientos en esa provincia por parte de la Policía Profesional de Migración, bajo la dirección de la Fiscalía Adjunta Contra la Trata y Tráfico de Personas.

El caso comenzó tras la alerta de un médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), quien atendió a la víctima y recopiló datos iniciales que permitieron identificar la situación de explotación.

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