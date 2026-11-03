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Sucesos

Detenido hombre en Alajuela por presunta trata de personas contra menor de edad: médico de la Caja detectó señales

El sujeto aprovechó la condición de vulnerabilidad y abandono del adolescente para ofrecerle comida y alojamiento para explotarlo

Un hombre de 44 años quedó detenido en Alajuela como sospechoso de trata de personas con fines de servidumbre sexual contra una persona menor de edad.
Un hombre de 44 años quedó detenido en Alajuela como sospechoso de trata de personas con fines de servidumbre sexual contra una persona menor de edad. Migración
Marianela Arias Vilchez

Un hombre de apellidos Chavarría Miranda, de 44 años, quedó detenido este martes en Alajuela como sospechoso del delito de trata de personas con fines de servidumbre sexual en perjuicio de una persona menor de edad, informó la Dirección General de Migración y Extranjería.

La captura ocurrió durante dos allanamientos en esa provincia por parte de la Policía Profesional de Migración, bajo la dirección de la Fiscalía Adjunta Contra la Trata y Tráfico de Personas.

El caso comenzó tras la alerta de un médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), quien atendió a la víctima y recopiló datos iniciales que permitieron identificar la situación de explotación.