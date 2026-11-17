Un ataque a balazos ocurrido en Guararí de Heredia, en agosto del 2023, terminó con la muerte de un hombre de apellidos Hernández Carmona. Más de tres años después, cuatro hombres recibieron una condena de 25 años de prisión cada uno por su responsabilidad en el crimen.

La Fiscalía Adjunta de Heredia informó este martes de que el Tribunal Penal de esa localidad impuso un total de 100 años de cárcel contra los sujetos de apellidos Vargas Morales, Castro Sánchez, González Mendoza y Chaves Zamora.

El homicidio ocurrió el 5 de agosto del 2023, cuando los cuatro hombres abordaron a Hernández en la comunidad de Guararí.

Según las pruebas presentadas por el Ministerio Público, los responsables dispararon ocho veces contra la víctima, quien sufrió heridas en el dorso y el tórax.

Las lesiones provocaron la muerte de Hernández Carmona.

Durante el proceso judicial, el Ministerio Público presentó las pruebas que permitieron demostrar la responsabilidad de los cuatro acusados en el delito de homicidio calificado.

Los cuatro sentenciados permanecerán en prisión preventiva mientras la resolución judicial adquiere firmeza.