Cuatro hombres detenidos por presunta caza ilegal en Guanacaste: llevaban un tepezcuintle muerto y la cabeza de otro

La Fuerza Pública detuvo a cuatro hombres sospechosos de caza ilegal durante un operativo realizado la tarde del sábado 14 de noviembre en Caimital de Nicoya, Guanacaste.

Los oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) intervinieron un vehículo en el que viajaban los sospechosos, identificados con los apellidos Chaves, Zamora, Matarrita y Mata.

Durante la inspección, los policías encontraron un tepezcuintle muerto y la cabeza de otro ejemplar, además de siete perros presuntamente utilizados para actividades de cacería.

La Fuerza Pública decomisó un arma de fabricación artesanal, cuchillos, machetes, focos y restos de dos tepezcuintles durante un operativo en Nicoya, Guanacaste. (MSP/Cortesía)

En el automóvil también localizaron un arma de fuego de fabricación artesanal, cuchillos, machetes, focos y lámparas, según informó el Ministerio de Seguridad Pública.

La intervención se realizó bajo la dirección de la Fiscalía de Nicoya, que ordenó el decomiso de las evidencias y la aprehensión de los cuatro sospechosos.

El fiscal de turno también dispuso la destrucción de los restos de los animales silvestres y la entrega de los siete perros al Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).

En Costa Rica, la caza de animales silvestres está prohibida desde el 2012. El país fue el primero de América Latina en establecer esta restricción legal.