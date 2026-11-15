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Sucesos

Cuatro hombres detenidos por presunta caza ilegal en Guanacaste: llevaban un tepezcuintle muerto y la cabeza de otro

La Fuerza Pública también decomisó siete perros, un arma de fabricación artesanal y varios objetos presuntamente utilizados para cazar animales silvestres

Los siete perros fueron decomisados durante el operativo contra la presunta caza ilegal en Nicoya, Guanacaste. La Fiscalía ordenó entregarlos al Senasa.
Los siete perros fueron decomisados durante el operativo contra la presunta caza ilegal en Nicoya, Guanacaste. La Fiscalía ordenó entregarlos al Senasa. MSP
Silvia Ureña Corrales