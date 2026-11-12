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Sucesos

Cuatro adolescentes fueron privados de libertad tras salir de una fiesta en Turrúcares

Varios sospechosos abordaron a los muchachos

La presencia de menores de edad era notable en la fiesta clandestina realizada en un local en el centro de San José, con acceso a drogas y a alcohol. Foto: Cortesía
Los muchachos fueron abordados por un grupo de sujetos cuando salían de una fiesta.
Natalia Vargas