Cuatro adolescentes fueron privados de libertad tras salir de una fiesta en Turrúcares

Un grupo de adolescentes fue privado de libertad en Turrúcares, Alajuela, luego de que, en apariencia, salieron de una fiesta entre la noche del sábado 7 y la madrugada del domingo 8 de noviembre.

El reporte de la retención ingresó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a la 1:14 a. m. del domingo y, preliminarmente, se conoce que las víctimas, de 18, 17, 14 y 16 años, descendieron de un vehículo en vía pública y fueron abordadas por un grupo de sujetos.

Por el momento, se desconoce si los jóvenes bajaron del carro por la fuerza o por algún otro motivo.

Los sospechosos habrían privado a los muchachos, algunos de ellos colegiales, de su libertad; sin embargo, posteriormente los jóvenes lograron liberarse. Hasta el momento, no se tiene reporte de personas heridas.

La Policía Judicial informó a este diario que, en los últimos días, detuvo a dos hombres que formarían parte del grupo sospechoso de retener a los muchachos. Se trata de dos sujetos de apellidos Alfaro y Herrera.

Por el momento, el caso permanece bajo investigación.