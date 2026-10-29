Cruz Roja y Guardacostas buscan por agua y tierra a persona desaparecida desde el sábado en Parrita

La Cruz Roja Costarricense cumple este miércoles su quinto día de búsqueda de una persona que desapareció el pasado sábado por la tarde tras sufrir un accidente acuático en playa Palo Seco, en Parrita, Puntarenas.

Para las labores de este miércoles, la institución desplegó a siete cruzrojistas, quienes cuentan con el apoyo del Servicio Nacional de Guardacostas para realizar patrullajes por agua y tierra.

Jorge Matamoros, coordinador operativo regional de la Cruz Roja, explicó que los equipos retomaron las labores desde tempranas horas en el sector de isla Palo Seco.

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