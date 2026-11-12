Cruz Roja tardó más de ocho horas en recuperar un cuerpo del río Chirripó: difícil acceso complicó el operativo

Las difíciles condiciones del terreno y del cauce del río Chirripó complicaron las labores de recuperación de un cuerpo en el sector de El Cable, en Bajo Chirripó.

La Cruz Roja Costarricense realizó un operativo que se extendió por más de ocho horas para extraer el cuerpo localizado aguas arriba del río.

Cruz Roja tardó más de ocho horas en recuperar un cuerpo del río Chirripó

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que la extracción concluyó el miércoles 11 de noviembre, a las 7:00 p. m., en Bajo Chirripó.

Según información suministrada por el OIJ de Batán, el cuerpo aún no fue identificado. De momento, las autoridades no brindaron mayores detalles sobre las circunstancias de la muerte.

La Cruz Roja explicó que la complejidad del terreno y las condiciones del río dificultaron las labores de extracción. El operativo también contó con la colaboración de otras instituciones de respuesta.

Por ahora, se desconoce la identidad de la persona fallecida y las circunstancias en las que terminó en el río.