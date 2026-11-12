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Sucesos

Cruz Roja tardó más de ocho horas en recuperar un cuerpo del río Chirripó: difícil acceso complicó el operativo

El OIJ de Batán confirmó que el cuerpo localizado en Bajo Chirripó permanece sin identificar. Las causas de la muerte aún se desconocen

La Cruz Roja Costarricense realizó un complejo operativo para recuperar un cuerpo en el río Chirripó, en Bajo Chirripó.
La Cruz Roja Costarricense realizó un complejo operativo para recuperar un cuerpo en el río Chirripó, en Bajo Chirripó. Cruz Roja
Silvia Ureña Corrales