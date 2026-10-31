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Sucesos

Cruz Roja cumple ocho días de búsqueda de persona desaparecida en playa Palo Seco, Parrita

Los socorristas mantienen operativos por tierra y playa, además de utilizar drones para ampliar el rastreo en esta zona de Puntarenas

Socorristas de la Cruz Roja Costarricense mantienen labores de búsqueda por tierra y playa.
Socorristas de la Cruz Roja Costarricense mantienen labores de búsqueda por tierra y playa. Cruz Roja
Silvia Ureña Corrales

La búsqueda de una persona desaparecida en playa Palo Seco, en Parrita, Puntarenas, continúa sin resultados reportados. Este sábado 31 de octubre, la Cruz Roja Costarricense cumple ocho días consecutivos de labores para intentar localizarla.

El incidente ocurrió el pasado sábado 24 de octubre. Desde entonces, los equipos de emergencia mantienen un operativo con diferentes estrategias de rastreo en esta zona del Pacífico central.

Como parte de las labores, los socorristas utilizan drones para ampliar el área de búsqueda y facilitar la revisión de distintos sectores. También realizan recorridos por la playa y zonas terrestres cercanas.