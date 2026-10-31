Cruz Roja cumple ocho días de búsqueda de persona desaparecida en playa Palo Seco, Parrita

La búsqueda de una persona desaparecida en playa Palo Seco, en Parrita, Puntarenas, continúa sin resultados reportados. Este sábado 31 de octubre, la Cruz Roja Costarricense cumple ocho días consecutivos de labores para intentar localizarla.

El incidente ocurrió el pasado sábado 24 de octubre. Desde entonces, los equipos de emergencia mantienen un operativo con diferentes estrategias de rastreo en esta zona del Pacífico central.

Como parte de las labores, los socorristas utilizan drones para ampliar el área de búsqueda y facilitar la revisión de distintos sectores. También realizan recorridos por la playa y zonas terrestres cercanas.

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