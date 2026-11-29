Cuatro personas adultas fueron valoradas por la Cruz Roja Costarricense tras una colisión entre un tráiler y un vehículo liviano este domingo 29 de noviembre, sobre la ruta 32.

El accidente ocurrió en el sector de San Miguel de Heredia, según informó el cuerpo de socorro.

Aunque en un reporte preliminar la institución contabilizó tres personas con múltiples traumas, posteriormente confirmó la valoración de cuatro pacientes, todos en condición estable.

Ninguno de los adultos requirió traslado a un centro médico.

Para atender la emergencia, la Cruz Roja Costarricense desplazó una unidad de soporte básico, una unidad de soporte avanzado y una unidad de primera intervención en rescate.

En el operativo también participó personal de la Unidad Especializada de Búsqueda y Rescate Urbano.