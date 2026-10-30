Condenan a seis miembros de banda Los Menany por posesión y transporte de drogas en Guararí de Heredia

La mayor condena recayó sobre un hombre de apellidos Villalobos Menany, quien descontará 12 años de cárcel. Asimismo, una mujer de apellidos Menany Ramírez recibió una pena de 10 años de reclusión.
El Tribunal de Heredia fijó sanciones de 8 años de prisión para dos hombres de apellidos Menany Ramírez, otro hombre de apellidos Barrantes Vega y una mujer de apellidos Sánchez Bermúdez.
Según lo acreditado por los jueces, el grupo vendía marihuana, cocaína y crack bajo la modalidad de narcomenudeo. La organización operaba en Guararí de Heredia al menos desde el 2023.
Las capturas ocurrieron el 19 de agosto de 2024, cuando la Policía desplegó 11 allanamientos en Guararí de Heredia, Alajuela y San Rafael de Alajuela.
Durante esos operativos se decomisaron ¢1,2 millones, 11 teléfonos celulares, un vehículo, una motocicleta, un chaleco antibalas, equipo electrónico, municiones para fusiles AR-15 y pistolas 9 milímetros, así como dosis de marihuana y crack.
Otros cinco presuntos integrantes de la organización descuentan prisión preventiva a la espera del juicio. El señalamiento contra estos sospechosos no se completó debido a una orden sanitaria de aislamiento por varicela.