Condenan a seis miembros de banda Los Menany por posesión y transporte de drogas en Guararí de Heredia

Seis integrantes del grupo conocido como Los Menany recibieron penas de entre 8 y 12 años de prisión por los delitos de posesión y transporte de droga en Guararí de Heredia.

La mayor condena recayó sobre un hombre de apellidos Villalobos Menany, quien descontará 12 años de cárcel. Asimismo, una mujer de apellidos Menany Ramírez recibió una pena de 10 años de reclusión.

Seis integrantes del grupo Los Menany van a prisión con penas de hasta 12 años. Imagen con fines ilustrativos. (shutterstock)

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