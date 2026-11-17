El juicio por el atentado contra el opositor nicaragüense Joao Maldonado y su pareja concluyó con una condena de 30 años de prisión contra un costarricense de apellido Jacobo, señalado como el responsable del ataque armado, según informaron fuentes judiciales a La Nación.

El tribunal impuso 15 años de cárcel por cada víctima, para un total de 30 años. Además, recalificó los hechos a homicidio simple en grado de tentativa.

La resolución se dio a conocer este martes, durante la lectura del por tanto de la sentencia.

El debate comenzó el viernes 18 de setiembre con la lectura de la acusación formulada por el Ministerio Público contra Jacobo, señalado como el presunto gatillero.

Durante el proceso, el abogado Marlon Medina, representante de las víctimas, manifestó a La Nación su intención de solicitar la pena máxima de 70 años de prisión por dos tentativas de homicidio calificado.

La petición se fundamentó en la gravedad del ataque y las consecuencias que sufrieron sus representados.

Joao Maldonado sufrió ocho heridas de bala

Según los dictámenes médico-legales incluidos en la querella, Maldonado sufrió ocho heridas por proyectil de arma de fuego, con lesiones internas que pusieron en riesgo su vida.

Las heridas también le provocaron una incapacidad temporal de un año, de acuerdo con la documentación presentada durante el proceso judicial.

El atentado que llegó a juicio fue el segundo ataque armado contra el opositor nicaragüense, quien permanece exiliado en Costa Rica.

El primer atentado ocurrió en setiembre de 2021, cuando hombres que viajaban en motocicleta dispararon contra Maldonado.