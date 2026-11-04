Colegial de Quepos detenido por maltrato a gato registrado en video

Un video que en las últimas horas se viralizó, muestra a dos menores de edad que colocaron una bolsa plástica en la cabeza de un gato, lo agitaron y lo lanzaron varios metros por el aire.

El felino fue a dar hasta el poste de una estructura que aparenta ser una parada de bus, se sujetó con una pata y luego se alejó.

Tras conocer estos hechos, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Quepos, abrió la noche de este martes una investigación de oficio y a eso de las 2 p. m. de este miércoles detuvo al menor que, según el video, sería quien lanzó al animal.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

