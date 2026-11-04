Colegial de Quepos detenido por maltrato a gato registrado en video

Un video que en las últimas horas se viralizó, muestra a dos menores de edad que colocaron una bolsa plástica en la cabeza de un gato, lo agitaron y lo lanzaron varios metros por el aire.
El felino fue a dar hasta el poste de una estructura que aparenta ser una parada de bus, se sujetó con una pata y luego se alejó.
Tras conocer estos hechos, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Quepos, abrió la noche de este martes una investigación de oficio y a eso de las 2 p. m. de este miércoles detuvo al menor que, según el video, sería quien lanzó al animal.
Al colegial de 14 años se le sigue una causa por el delito de maltrato animal que contempla una pena de días multa, según explicó Juan Carlos Peralta, presidente de la Asociación Frente por la Vida.
Peralta lamentó que el involucrado en estos hechos sea un adolescente. “Es una persona que probablemente está siguiendo patrones de violencia que está viviendo en su hogar”.
El activista aclaró que el hecho de que el investigado sea una persona menor de edad no excluye que deba ser juzgada de acuerdo con la normativa vigente en el país. “Esta pérdida de sensibilidad demuestra que se trata de una persona potencialmente peligrosa que igualmente va a agredir a un amigo, amiga o compañero de colegio”.
El OIJ informó de que al colegial lo remitieron a la Fiscalía Penal Juvenil de Quepos.