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Sucesos

Colegial de Quepos detenido por maltrato a gato registrado en video

Arresto lo hizo el OIJ de la zona este miércoles.

Según se aprecia en un video, dos menores colocaron una bolsa plástica en la cabeza de un gato y lo lanzaron por el aire. El felino sobrevivió a la agresión y uno de los jóvenes fue detenito por el OIJ de Quepos.
Según se aprecia en un video, dos menores colocaron una bolsa plástica en la cabeza de un gato y lo lanzaron por el aire. El felino sobrevivió a la agresión y uno de los jóvenes fue detenito por el OIJ de Quepos. Captura de pantalla
Christian Montero

Un video que en las últimas horas se viralizó, muestra a dos menores de edad que colocaron una bolsa plástica en la cabeza de un gato, lo agitaron y lo lanzaron varios metros por el aire.

El felino fue a dar hasta el poste de una estructura que aparenta ser una parada de bus, se sujetó con una pata y luego se alejó.

Tras conocer estos hechos, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Quepos, abrió la noche de este martes una investigación de oficio y a eso de las 2 p. m. de este miércoles detuvo al menor que, según el video, sería quien lanzó al animal.