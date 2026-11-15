Cinco personas heridas tras seguidilla de ataques violentos entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo: un menor de 17 años entre las víctimas

La violencia marcó la la tarde noche del sábado y la madrugada del domingo en diferentes puntos del país. Cinco personas resultaron heridas en distintos hechos registrados en San José, Cartago y Limón. Según los reportes preliminares del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dos víctimas recibieron disparos y otras tres sufrieron heridas con arma blanca.

Uno de los hechos graves ocurrió en Villa Esperanza de Pavas, San José, donde un menor de 17 años recibió un disparo mientras se encontraba con otras personas en la vía pública.

El ataque se registró poco después de las 4 p. m. De acuerdo con la versión preliminar del OIJ, un vehículo pasó por el lugar y desde su interior realizaron varias detonaciones.

Uno de los proyectiles impactó al adolescente en el abdomen. La bala le provocó una herida con entrada y salida, por lo que fue trasladado al Hospital San Juan de Dios.

Pelea entre varias personas terminó con un hombre baleado en Cartago

Otro episodio violento ocurrió después de las 7 p. m. en San Isidro de El Tejar, en El Guarco de Cartago. Un hombre de apellido Lanza, de nacionalidad nicaragüense, resultó herido durante un enfrentamiento en la vía pública.

Según el OIJ, al menos cinco personas participaron en una pelea. En determinado momento apareció un masculino que aparentemente no formaba parte del altercado.

Este sujeto habría sacado un arma de fuego y disparado contra Lanza. Posteriormente, el sospechoso escapó del lugar.

Tres hombres heridos con arma blanca en San José y Limón

La violencia también dejó otros tres heridos en distintos sectores del país.

En Ticabán, La Rita de Pococí, un hombre de apellido Umaña, de 29 años, sufrió heridas de arma blanca en la espalda y el cuello.

El hecho ocurrió después de las 9 p. m., aparentemente durante una riña con otro sujeto en la vía pública.

Umaña fue trasladado a un centro médico de la localidad. Por este caso, las autoridades detuvieron a un hombre de apellido Solís, de 22 años, quien quedó a las órdenes del Ministerio Público.

Horas después, en San Francisco de Tortuguero, Limón, otro hombre resultó herido con arma blanca.

Se trata de Martínez, de 38 años, quien presentaba lesiones en el pecho. El reporte ingresó al OIJ después de la 1 a. m.

La información preliminar señala que el hombre llegó herido a la vivienda de un familiar para solicitar ayuda.

Debido a las condiciones de acceso de la zona, los bomberos lo trasladaron en lancha. Posteriormente, fue llevado al Hospital de Guápiles.

Finalmente, en San José, un hombre de apellido Junez, de 26 años, ingresó al Hospital San Juan de Dios con heridas de arma blanca en la cara y los brazos.

Los agentes judiciales recibieron el reporte después de las 3 a. m. La Cruz Roja trasladó al herido desde la vía pública, específicamente desde avenida 16 y calle 12.

Los cinco casos permanecen bajo investigación judicial.