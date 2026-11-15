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Sucesos

Cinco personas heridas tras seguidilla de ataques violentos entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo: un menor de 17 años entre las víctimas

Los hechos ocurrieron en Pavas, Cartago, Pococí, Tortuguero y San José. Dos víctimas recibieron disparos y otras tres sufrieron lesiones con arma blanca

El OIJ investiga cinco casos que dejaron personas heridas en distintos puntos del país.
El OIJ investiga cinco casos que dejaron personas heridas en distintos puntos del país. Foto: Edgar Chinchilla, corresponsal GN
Silvia Ureña Corrales