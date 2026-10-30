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Sucesos

Caso Riverside: Tribunal fijó fecha para resolver objeciones a prisión preventiva de hijos de Pecho de Rata y otros 33 imputados

20 abogados y un imputado impugnaron la medida impuesta por el Juzgado Penal de Limón

Fotos tomadas del expediente Riverside. Uso exclusivo de La Nación
Alias Pecho de Rata fue extraditado a Estados Unidos en marzo de este año. Expediente Caso R
Natalia Vargas

El Tribunal Penal de Limón notificó las fechas en las que conocerá las objeciones planteadas por 20 abogados y un imputado, contra la medida de un año de prisión preventiva impuesta por el Juzgado Penal de esa zona a 37 presuntos implicados en el caso Riverside, que investiga al grupo delictivo del extraditado Edwin López Vega, alias Pecho de Rata.

Entre los sospechosos que están descontando prisión preventiva figuran cuatro hijos del cabecilla de Cahuita: Nayevska, Jonebzel, Jardel y Kyshna López Tindall, esta última conocida como Kiki.

Las audiencias serán orales y comenzarán el 2 de noviembre. En principio, se extenderán hasta el 10 de diciembre debido a la cantidad de imputados y defensores.