Caso Riverside: Tribunal fijó fecha para resolver objeciones a prisión preventiva de hijos de Pecho de Rata y otros 33 imputados

El Tribunal Penal de Limón notificó las fechas en las que conocerá las objeciones planteadas por 20 abogados y un imputado, contra la medida de un año de prisión preventiva impuesta por el Juzgado Penal de esa zona a 37 presuntos implicados en el caso Riverside, que investiga al grupo delictivo del extraditado Edwin López Vega, alias Pecho de Rata.
Entre los sospechosos que están descontando prisión preventiva figuran cuatro hijos del cabecilla de Cahuita: Nayevska, Jonebzel, Jardel y Kyshna López Tindall, esta última conocida como Kiki.
Las audiencias serán orales y comenzarán el 2 de noviembre. En principio, se extenderán hasta el 10 de diciembre debido a la cantidad de imputados y defensores.
Las sesiones se llevarán a cabo en jornadas de mañana y tarde, en las salas uno y dos de los Tribunales de Justicia del Primer Circuito Judicial de San José.
Mario Quesada, uno de los abogados que impugnó la medida cautelar, explicó a este diario que durante estas sesiones le corresponderá a un juez revisar que el juzgado haya cumplido con los presupuestos para exigir la prisión preventiva.
El tribunal, según explicó, podría revocar la medida y ordenar la libertad inmediata de los imputados, o sustituirla por una o varias medidas alternas. También podría reducir la duración de la prisión preventiva, anular la resolución o incluso devolver el asunto para que se haga una nueva audiencia.
Por otra parte, el tribunal podría ratificar la resolución del Juzgado Penal de Limón y mantener la prisión preventiva para los mismos imputados por el mismo plazo.
Además de los 37 sospechosos mencionados, el despacho judicial le impuso medidas cautelares alternas a la prisión preventiva a otros 17 encartados. Así lo solicitó la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial, en asocio con la Unidad de Investigación de Asuntos por Crimen Organizado de Limón.
Todos los imputados quedaron detenidos en junio de este año, luego de más de 100 allanamientos en distintas localidades del país.