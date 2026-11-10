Caso Portus: juez dicta un año de prisión preventiva contra alias Chon y libera a otros 25 imputados

El Juzgado Penal del I Circuito Judicial de Limón ordenó un año de prisión preventiva contra cinco sospechosos del Caso Portus, entre ellos un hombre de apellidos Delgado Sandí, alias Chon, señalado por las autoridades como líder de una organización criminal vinculada con robos de contenedores y combustible, así como con homicidios.

La resolución judicial también dispuso la libertad de otros 25 imputados, tras acoger parcialmente los reclamos de las defensas. De ese grupo, 24 quedaron sin nuevas medidas cautelares en este expediente, aunque quienes tenían restricciones en causas acumuladas deberán continuar con su cumplimiento.

Además de Delgado Sandí, la medida de prisión preventiva se impuso a otros cuatro hombres y una mujer, de apellidos Blandón Granja, Vivas Brenes, Johnson Downs y Zúñiga Marín.

Los cinco permanecerán bajo esa medida cautelar hasta el 9 de octubre de 2027, según lo dispuesto por el tribunal.

Otros 25 imputados quedaron en libertad

El tribunal acogió parcialmente las actividades procesales defectuosas planteadas por las defensas y ordenó la libertad inmediata de 24 sospechosos sin imponerles nuevas restricciones en esta causa.

Entre los beneficiados figuran Fonseca Bermúdez, alias Topo; Vargas Marín, alias Salchichón; Salas González, alias Pinocho; y otros investigados por su presunta participación en la organización.

Por separado, el tribunal también ordenó la libertad de un hombre de apellidos Brown Ramos, aunque bajo dos condiciones específicas.

Brown deberá firmar una vez al mes en la Fiscalía de Limón, los días 30, y mantener actualizada la información sobre su domicilio y trabajo.

Estas restricciones tendrán vigencia del 9 de noviembre de 2026 al 9 de noviembre de 2027.

Asesinato de madre de cuatro menores forma parte de la investigación

Uno de los hechos investigados en el Caso Portus es el asesinato de Esther Nohemi Aráuz Salmerón, ocurrido el 27 de diciembre de 2025 en una venta de comidas de Limón 2000.

La víctima era madre de cuatro menores de edad. Según la investigación, mantenía una deuda de ¢1.200.000 con una mujer de apellidos Vivas Brenes, una de las personas a quienes se les impuso prisión preventiva.

El expediente judicial señala que el crimen también estaría relacionado con las sospechas de que Aráuz proporcionó información sobre un robo de combustible.

Cuatro días antes del homicidio, el 23 de diciembre de 2025, las autoridades realizaron un allanamiento en una propiedad vinculada con Vivas Brenes. La intervención formaba parte del denominado Caso Montaña, relacionado con la extracción ilegal de combustible del poliducto de Recope.

Según la investigación, ese operativo provocó molestias entre Vivas Brenes, Blandón Granja y alias Chon, quienes presuntamente responsabilizaron a la víctima por la intervención policial.

Organización investigada por robos millonarios

El Caso Portus también comprende una investigación sobre una presunta organización dedicada al robo de contenedores y combustible, así como a otros delitos.

El 9 de octubre de 2026, el OIJ realizó 80 allanamientos en Liverpool, Moín, Heredia, Upala, Puntarenas, Puriscal, Escazú, Siquirres y Batán, entre otros lugares.

Durante esos operativos, las autoridades detuvieron a alias Chon y a otros sospechosos. También decomisaron armas de fuego, dinero en efectivo, propiedades y vehículos.

De acuerdo con Michael Soto, director del OIJ, la organización estaría relacionada con 11 robos de contenedores ocurridos en diferentes puntos del país, entre ellos Limón, Alajuela, Puntarenas y Liberia.

Los productos sustraídos incluyen atunes, artículos de limpieza y carnes. El valor aproximado de la mercadería asciende a $1,5 millones, según la Policía Judicial.

La investigación también atribuye a la estructura el uso de combustible robado a Recope para abastecer camiones relacionados con sus actividades.