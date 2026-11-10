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Sucesos

Caso Portus: juez dicta un año de prisión preventiva contra alias Chon y libera a otros 25 imputados

La resolución del tribunal establece distintas condiciones para los investigados por una estructura criminal relacionada con al menos 11 robos de contenedores

Según el expediente del Caso Portus, alias Chon y su presunta organización criminal movilizaban combustible robado al Estado en un vehículo marca Isuzu, Trooper.
Según el expediente del Caso Portus, alias Chon y su presunta criminal movilizaban combustible robado al Estado en un vehículo marca Isuzu. Captura de pantalla

Silvia Ureña Corrales y Christian Montero