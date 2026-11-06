Caso Éxodo: Don Stockwell queda en libertad sin medidas cautelares mientras 11 sospechosos reciben prisión preventiva

El productor de eventos Don Stockwell quedó en libertad y sin medidas cautelares, tras una resolución del Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, este viernes 6 de noviembre, en el marco del caso Éxodo, una investigación por presunta legitimación de capitales.

La decisión judicial también estableció seis meses de prisión preventiva para 11 personas vinculadas con el expediente. Otras siete, entre ellas Stockwell, quedaron en libertad, siempre que no exista otra causa judicial que lo impida.

El caso Éxodo investiga una presunta organización dedicada a la legitimación de capitales, relacionada con Edwin Vargas García, alias Sobrino. Las autoridades investigan el supuesto uso de recursos para financiar distintas actividades, entre ellas eventos de entretenimiento.

Según explicó Daniel Brenes, abogado defensor de Stockwell, el juez consideró que no existía peligro procesal que justificara la imposición de medidas cautelares contra su representado

Pese a la resolución, Stockwell continúa bajo investigación. Brenes aseguró que su representado mantiene la disposición de colaborar con el Ministerio Público durante el desarrollo del proceso.

Prisión preventiva para 11 sospechosos del caso Éxodo

El Juzgado Penal ordenó prisión preventiva por seis meses, hasta el 7 de mayo del 2027, contra 11 personas identificadas con los apellidos Pana, Quirós, Solano, Quirós, Agüero, Benavides, Pérez, Oviedo, Alfaro, Acula y Madriz.

Por otra parte, el tribunal rechazó la solicitud de prisión preventiva contra siete imputados de apellidos Víquez, García, Berrocal, Hernández, Chacón, Stockell y Arrieta.

Hugo Benavidez Barboza, más conocido como Barboza y Don Stockwell fueron detenidos por el OIJ. (OIJ/OIJ)

Investigación vincula eventos con $859.000

El caso Éxodo motivó una serie de allanamientos el pasado 7 de octubre, dirigidos por la Fiscalía de Narcotráfico y Delitos Conexos, en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Las autoridades ejecutaron 22 diligencias y 18 detenciones en sectores como Escazú, Tibás, barrio México, Santa Ana y Curridabat. También intervinieron un inmueble en Cartago.

Entre las personas detenidas figuraron dos reconocidos productores de eventos, Stockwell y Barboza, investigados por su presunta relación con actividades financiadas por la organización de alias Sobrino.

Michael Soto, subdirector del OIJ, explicó en ese entonces que las investigaciones relacionan a ambos productores con tres eventos que presuntamente recibieron inversiones económicas de esa estructura criminal.

De acuerdo con el funcionario, los recursos asociados con esas actividades ascienden aproximadamente a $859.000.