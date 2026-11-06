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Sucesos

Caso Éxodo: Don Stockwell queda en libertad sin medidas cautelares mientras 11 sospechosos reciben prisión preventiva

La investigación por presunta legitimación de capitales vincula a dos productores con tres eventos que habrían recibido $859.000 de la organización de alias Sobrino

El productor de eventos Don Stockwell figura entre los investigados del caso Éxodo, por presunta legitimación de capitales.
El productor de eventos Don Stockwell figura entre los investigados del caso Éxodo, por presunta legitimación de capitales. redes
Silvia Ureña Corrales