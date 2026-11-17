Un automóvil chocó contra la entrada principal del bar La Buenos Aires, en barrio Escalante, este martes alrededor de las 10:30 a. m.

El accidente ocurrió cuando una ambulancia se saltó un semáforo en rojo y golpeó a un automóvil negro, marca Honda, modelo CRV, que transita en sentido contrario.

Así lo relató una colaboradora, quien presenció la colisión, a Fernando Crespo, uno de los propietarios del comercio.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 10:30 a.m. este martes 17 de noviembre. (Fernando Crespo/Cortesía)

Crespo indicó a La Nación que el incidente no dejó personas heridas ni requirió traslados a centros médicos, aunque los ocupantes del vehículo sí quedaron aturdidos.

Detalló además, que este es el cuarto choque que afecta al inmueble en los úlitmos cinco años. Ahora, agregó, deberá coordinar con la Municipalidad de San José para colocar un poste de protección u otro elemento que aumente la seguridad, debido a la alta velocidad con la que transitan los vehículos por esa zona.

La cantina La Buenos Aires, construida con bahareque francés, tiene 121 años de existencia. En la imagen la puerta destruida, tras el choque de este martes. (Fernando Crespo/Cortesía)

Edificio de 121 años

El edificio afectado data de 1905, época en la que el sector era un cafetal, lo que lo convierte en el comercio más antiguo de esa zona.

Aunque la propiedad no cuenta con declaratoria patrimonial, su construcción antecede por 31 años a la iglesia de Santa Teresita, situada frente al local.

En la actualidad, el inmueble alberga dos comercios independientes: la cantina La Buenos Aires en el primer nivel y Otro Bar en el piso superior.

La estructura está edificada con bahareque francés, técnica que emplea láminas metálicas perforadas sobre una cuadrícula de madera repellada ya sea con mortero de cal o cemento con arena.