Capturan en Guatuso a un sospechoso de asesinar a comunicador en Liberia

Oficiales de la Fuerza Pública detuvieron este jueves en Guatuso, en la zona norte, a un hombre de apellido Ruiz, sospechoso del asesinato del comunicador Wilfredo Pizarro Bermúdez, colaborador del medio digital Guananoticias.

La captura ocurrió durante un operativo preventivo en Katira de Guatuso, cuando los policías interceptaron una motocicleta en la que viajaban dos personas con cascos y ropa oscura.

Durante el abordaje, los oficiales observaron que uno de los ocupantes portaba un pasamontañas. Tras identificar a ambos hombres, confirmaron que Ruiz tenía una orden de captura judicial por homicidio.

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