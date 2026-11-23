Un análisis exploratorio del Programa Estado de la Nación (PEN), incluido en el Informe 2026, identifica una relación entre una mayor creación de empleo informal y los cantones con mayores tasas de homicidios en Costa Rica.

Se trata de mayor creación de empleos en cuatro actividades económicas que, según el informe del PEN, figuran entre las más vulnerables a la infiltración del crimen organizado:

Alojamiento y servicios de comida

Actividades financieras y de seguros

Comercio

Construcción

Para este estudio, el investigador Luis Vargas Montoya analizó y comparó las tasas de homicidios por cantón con las tasas de empleo, entre el 2019 y el 2025, con base en las estadísticas disponibles en el país.

El estudio identificó que los cantones con mayores tasas de homicidios también registran un mayor crecimiento del empleo en los servicios de alojamiento y comidas.

El PEN se apoyó en literatura para explicar porqué esta relación tiene lógica. Esta actividad económica puede convertirse en una vía para el lavado de activos, ya que permite incorporar grandes sumas de dinero de origen ilícito en negocios y activos productivos.

Además, agregó que los restaurantes, bares y otros establecimientos de comida manejan importantes cantidades de efectivo, lo que facilita mezclar fondos ilegales con ingresos legítimos y reportar una facturación superior a la real.

En este caso, la creación de este tipo de empleos en el sector formal también guarda relación con las mayores tasas de homicidios, aunque en menor medida.

Las barras representan correlaciones de Spearman y los puntos, estimaciones por mínimos cuadrados ordinarios (OLS), de la relación entre el empleo formal e informal y los indicadores de homicidios y venta de drogas. El celeste indica asociaciones positivas estadísticamente significativas, el negro asociaciones negativas estadísticamente significativas y el gris resultados no significativos. Todas las variables están representadas como tasas por cada 100.000 habitantes. (Vargas-Montoya (2026), con datos del OIJ y del INEC./Informe Estado de la Nación 2026)

Actividades financieras

En el caso de las actividades financieras y de seguros, también hay una fuerte relación entre la mayor creación de empleos informales en sitios con altas tasas de homicidio.

El informe detalla que la circulación de fondos ilegales se desplaza hacia actividades informales, mediante operadores de cambio no regulados y transacciones en efectivo que quedan fuera de la supervisión financiera.

Es por este motivo, según citó el PEN, que podría explicarse esa relación positiva entre estas actividades criminales y el trabajo informal en actividades financieras.

En entrevista con este diario, el investigador Vargas Montoya explicó que, aunque no es posible llegar a esta conclusión de forma cuantitativa, en reuniones con funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lograron constatar, a nivel cualitativo, que buena parte de esta relación estaría vinculada con los préstamos extorsivos conocidos como gota a gota.

En este caso, el crecimiento del empleo formal no mostró una relación con los cantones que registran las mayores tasas de homicidios. El informe explica que este resultado coincide con la forma en que opera el lavado de activos en el sistema financiero.

El PEN mencionó que la banca formal está sujeta a regulaciones, controles y mecanismos de trazabilidad que dificultan su utilización para fines ilícitos, aunque no descartó que esto suceda.

Comercio y construcción

En el caso del comercio, el estudio contempló, por ejemplo, el incremento en la creación de empleo informal en barberías, estéticas, ventas al por menor, tiendas de venta de artículos y negocios de repuestos para vehículos y motocicletas.

En este caso, la creación de empleo registra una asociación positiva en los sitios con mayor tasa de homicidios.

El informe apunta, apoyado en literatura, a que por un lado, una mayor concentración de establecimientos comerciales incrementa la circulación de personas, dinero y mercancías, lo que puede generar oportunidades para actividades delictivas y facilitar la presencia de mercados ilícitos.

Además, los negocios comerciales pueden utilizar las transacciones en efectivo para mezclar fondos de origen ilegal con las ventas legítimas e introducirlos en la economía formal.

En el caso de la construcción, la creación de empleo informal tiene también una asociación positiva con las altas tasas de homicidios.

El PEN cita que este sector puede resultar atractivo para los grupos criminales porque sus proyectos movilizan grandes cantidades de dinero y tienen costos y valoraciones difíciles de verificar en rubros como terrenos, materiales y mano de obra.

Así, dice el estudio, estas condiciones facilitan justificar el ingreso de fondos ilícitos e incorporarlos en bienes tangibles que pueden aumentar su valor con el tiempo.

Transporte y almacenamiento

El Informe del Estado de La Nación 2026 también analizó la creación de empleo en transporte y almacenamiento; sin embargo, esta fue la única actividad económica que mostró resultados distintos al resto.

En este caso, la creación de empleo formal es la que guarda relación positiva con los cantones en los que se reportó una tasa alta de homicidios.

Una posible explicación que ofrece el PEN es que las organizaciones criminales aprovechan la infraestructura y los servicios legales de transporte y almacenamiento para movilizar mercancías ilícitas, como drogas y productos de contrabando.

También pueden usar cargamentos de mercancías legales como fachada para ocultar el tráfico de estupefacientes.

Allanamientos por el caso Clarividente, en la Terminal de Contenedores de Moín, operada por APM Terminals.

En esta actividad económica, las organizaciones criminales tienen mayores posibilidades de infiltrarse en empresas y estructuras formales de transporte y almacenamiento que de operar mediante actividades informales.

Como ejemplo, el informe menciona el caso Clarividente, una investigación que en julio del 2026 permitió desarticular una presunta organización criminal dedicada a brindar servicios logísticos a grupos vinculados con el narcotráfico internacional, principalmente desde la Terminal de Contenedores de Moín, operada por APM Terminals.

Allanamientos por el caso Clarividente. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Entre los sospechosos de integrar la estructura figuran policías de control de fronteras, oficiales de seguridad privada, conductores de cabezales y trabajadores de APM. Estas personas habrían facilitado las operaciones criminales desde sus respectivos puestos de trabajo, mediante vínculos laborales formales.

El informe expone que avanzar en la comprensión de la economía del crimen mediante este y otros métodos de medición es “fundamental” para combatir las actividades ilícitas y mitigar sus consecuencias sobre el desarrollo humano.

Aunque esta metodología se sometió a ejercicios de validación, el PEN aclara que todavía está en una fase exploratoria y por eso se espera profundizar en su aplicación y desarrollo en futuras ediciones del informe.