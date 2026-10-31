Cámara capta violento ‘bajonazo’ en el AutoMac de McDonald’s en Alajuela; esto responde la empresa

Dos sujetos encapuchados y armados descendieron de un automóvil y robaron un vehículo a dos personas que esperaban su pedido en el AutoMac de McDonald’s, ubicado en La Tropicana de Alajuela, el pasado jueves 8 de octubre a las 9:29 p.m.

Dos sujetos encapuchados y armados despojaron de su vehículo a al menos dos personas que esperaban su orden en el AutoMac de McDonald’s, ubicado en La Tropicana de Alajuela.

El asalto quedó registrado en video, donde se observa cómo los delincuentes se estacionaron cerca del carro de la víctima, descendieron de él y, de manera violenta, las encañoraron con sus armas a través de los vidrios del vehículo y los obligaron a salir. Luego, los delincuentes escaparon con el automóvil.

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