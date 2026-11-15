Cae segundo sospechoso de asesinar a querido profesor de Puerto Jiménez

Un hombre de apellido Mendoza fue detenido la tarde del sábado en el centro de Puerto Jiménez, Puntarenas, ya que figura como sospechoso de participar en el homicidio del profesor Luis Guillermo Barboza Navarro.

Ángel Porras, jefe de la delegación de Puerto Jiménez, explicó que “se trata de un nicaragüense de apellido Mendoza, quien fue aprehendido en las inmediaciones de una gasolinera del centro de esa localidad” y permanecía prófugo de la justicia.

Un nicaragüense de apellido Mendoza fue detenido por la Fuerza Pública en Puerto Jiménez, Puntarenas, ya que era buscado por el homicidio del profesor Luis Guillermo Barboza Navarro. (Cor/Foto: Cortesía Ministerio de Seguridad Pública)

El sospechoso se desplazaba en una motocicleta cuando fue abordado por los oficiales, quienes, al hacer una consulta al archivo policial, determinaron que tenía activa una orden de captura.

Por estos mismos hechos, en febrero de este año, el Tribunal Penal de Golfito condenó a 48 años de cárcel a un hombre de apellidos Pérez Aguilar por los delitos de homicidio calificado, robo agravado y estafa informática. Luego del asesinato, Pérez simuló ser el dueño de una tarjeta bancaria del ofendido e hizo compras en diferentes comercios de la zona.

Luis Guillermo Barboza fue asesinado a golpes y puñaladas dentro de su casa en la comunidad de Sándalo de Puerto Jiménez el 4 de marzo de 2025.

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Destacado docente

El profesor era muy querido en esa y otras comunidades donde laboró como director de centros educativos. Sus estudios secundarios los completó en 1985 en el Liceo Unesco, donde, poco después de su muerte, esa misma institución publicó que Barboza se desempeñó como docente en Pilas de Buenos Aires y en escuelas de Pérez Zeledón.

Además, Barboza fue galardonado en 2013 con el premio Mauro Fernández, un reconocimiento que el Ministerio de Educación Pública (MEP), categoriza como el más prestigioso y que reconoce la excelencia y el desempeño de los docentes.

Fuerza Pública informó de que, tras detener al segundo sospechoso de cometer el crimen de Barboza, el imputado fue remitido al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), para que sea presentado ante la autoridad correspondiente.