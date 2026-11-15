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Sucesos

Cae segundo sospechoso de asesinar a querido profesor de Puerto Jiménez

Crimen ocurrió en marzo de 2025, Fuerza Pública ubicó al sujeto en una gasolinera.

Luis Guillermo Barboza Navarro fue asesinado dentro de su casa.
Luis Guillermo Barboza Navarro fue asesinado dentro de su casa el 4 de marzo de 2025. Presidencia de la República
Christian Montero