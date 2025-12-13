Banda que asesinó a choferes de Uber y Didi seguirá en prisión preventiva

El Juzgado Penal de Heredia amplió por seis meses más la prisión preventiva a cuatro personas de apellidos Vega, Padilla, Zamora y Salazar, a quienes se les vincula con los delitos de homicidio calificado, tentativas de homicidio, robo agravado y asociación ilícita por atacar a conductores de Uber y Didi.

Al parecer, los encartados conformaron una banda con el fin de robarle los carros y pertenencias a las víctimas. Supuestamente, los hechos habrían ocurrido entre marzo y abril del 2023; el primer homicidio fue contra un hombre de apellidos Mora Quesada, en la provincia de Heredia, el 15 de marzo de ese año, quien fue asesinado de varios disparos.

El 29 de marzo atacaron a un hombre de apellidos Ramírez Hidalgo con un arma blanca en San Josecito de Alajuelita, San José.

Luego, el 31 de marzo fue robado en Heredia un vehículo que era conducido por un hombre de apellidos Castro Quesada, a quien mataron de varios disparos a corta distancia. Finalmente, el 9 de abril se produjo el homicidio de un hombre de apellidos Martínez Vargas, quien recibió al menos dos disparos mientras laboraba, también en Heredia.

Los encartados fueron detenidos el 21 de abril del 2023, luego de que las autoridades ejecutaron allanamientos en las localidades de Alajuelita y Pavas, en San José; así como en Santo Domingo de Heredia.

De acuerdo con datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), para el 2023 los asaltos a choferes de plataformas digitales fueron una modalidad delictiva recurrente en el país; al menos 288 trabajadores afiliados a ese tipo de transporte de personas, incluyendo choferes y repartidores, fueron víctimas de asaltos durante ese año solo en la provincia de San José, reportó en esa oportunidad la Policía Judicial.

En aquella época, los conductores idearon varias estrategias para cuidarse entre ellos. Desde mantener contacto permanente entre compañeros a través de grupos de WhatsApp, hasta coordinar para llegar a cualquier parte de la Gran Área Metropolitana (GAM) para “apadrinar” a otro conductor que esté por ser atracado y herido por un pasajero, posiblemente con un cuchillo o un arma de fuego, en media calle.