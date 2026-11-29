Una mujer falleció y un hombre resultó herido por arma de fuego la noche de este sábado 28 de noviembre en Hatillo 6, San José, confirmó la Cruz Roja Costarricense.

La institución reportó la emergencia a las 7:23 p. m. en el sector de la avenida Los Andes, donde atendió a dos pacientes, ambos adultos.

Los socorristas confirmaron que la mujer no presentaba signos vitales en el lugar, mientras que el hombre requirió traslado en condición urgente al Hospital San Juan de Dios.

La Cruz Roja destinó una unidad de soporte avanzado para la atención de la emergencia.

De momento, se desconocen las identidades de las víctimas y las circunstancias en las que ocurrieron los disparos.