La Asociación de Criadores del Caballo Costarricense de Paso (Ascacopa) se desligó de los hechos que se le atribuyen a su vicepresidente, Erick Barrantes Villalobos, alias Caballos, detenido el jueves 26 de noviembre con fines de extradición a Estados Unidos por presunto tráfico internacional de drogas.

Mediante un comunicado de prensa, la junta directiva de la agrupación confirmó que Barrantes, de 42 años, se desempeñaba como vicepresidente, asociado activo y criador de caballos.

“La Asociación enfatiza que los hechos que se le imputan al señor Barrantes Villalobos son de carácter estrictamente personal y no guardan relación alguna con las operaciones, actividades, patrimonio o fines institucionales de Ascacopa”, indicó la organización.

La agrupación manifestó su disposición de colaborar con las autoridades judiciales y administrativas en las diligencias que se requieran para esclarecer el caso.

Asimismo, aseguró que los demás integrantes de la junta directiva y el equipo administrativo continúan en el ejercicio de sus funciones con normalidad.

Ascacopa también manifestó su respeto por el Estado de derecho, la independencia de los poderes de la República y el debido proceso.

“Confiamos en que las autoridades competentes esclarecerán los hechos conforme a la ley”, agregó la junta directiva.

Crianza de caballos habría facilitado vínculos con Cartel de Sinaloa

Barrantes Villalobos es requerido por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas por la presunta fabricación y distribución de cocaína con el propósito de importarla a territorio estadounidense.

Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), explicó en una entrevista con La Nación que la crianza de caballos habría facilitado el acercamiento del empresario con integrantes del Cartel de Sinaloa, en México.

El jerarca judicial destacó que Barrantes era reconocido en Costa Rica como uno de los principales exponentes de la actividad ecuestre.

El viernes 27 de noviembre, la Fiscalía y el OIJ allanaron la propiedad del empresario en San Luis de Grecia, Alajuela, como parte de una investigación por presunta legitimación de capitales, denominada caso Haras.

En el inmueble, las autoridades localizaron aproximadamente 50 caballos de paso costarricense, cuyo valor conjunto oscilaría entre $3 millones y $3,5 millones, según estimaciones preliminares del OIJ.

Barrantes permanecerá en detención provisional mientras se resuelve su proceso de extradición.